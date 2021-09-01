Hipotiroidi hamilelikte kontrol altında olmalı

Hipotiroidinin gebelik öncesi karşılaşılabilecek en önemli tiroit sorunlardan biri olduğunu vurgulayan Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra Tutal, hem anne hem de bebeği için riskli olabilecek bu sorun hakkında uyarılarda bulundu.

Anne karnındaki bebeğin, yaklaşık 12. haftada kendi tiroit hormonunu üretmeye başladığını ama yeterli olmadığını belirten Liv Hospital Samsun Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği’nden Uzm. Dr. Esra Tutal, “Bebek 24. haftada yeterli miktarda tiroit hormonu sentezlemeye başlar. Bu nedenle ilk 24 haftada bebek, hipotiroididen daha fazla etkilenir. Yine de 24. haftadan sonra da bebek annenin tiroit hormonlarına ve iyota ihtiyaç duyar” dedi.



Hamilelik öncesi hormon değerlendirilmesi önemli

Uzm. Dr. Esra Tutal, “Ağır hipotiroidi bebekte kretenizm denilen büyüme geriliği, zekâ geriliği ve nörolojik bazı durumlarla seyreden bir hastalığa yol açarken hafif düzeylerdeki hipotiroidi de beyin gelişiminde ve bebeğin zekâ düzeylerinde azalmaya ve düşüklere neden olabilmektedir. Bu yüzden çocuk sahibi olmak isteyen kadınların gebelik öncesinde tiroit hormonlarına baktırmasını ve hashimoto tiroidi açısından değerlendirilme yapılmasını öneriyoruz” diye konuştu.



Gebelik planlı olmalı

Dr. Tutal, “Hipotiroidi varlığında gebelik planlı olmalıdır ve gebelik boyunca 4 haftada bir (gerektiğinde 3 haftada bir) tiroit hormonlarına bakılarak ilaç düzeylerinin ayarlanması hem anne için hem de bebek sağlığı için çok önemlidir. Doğum sonrası da ilaç dozu tekrar düzenlenmelidir. Emzirme döneminde de bebeğin yeterli tiroit hormonu üretebilmesi için annenin yeterli miktarlarda iyot tüketmesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

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