Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 5 şahıs adliyede

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmada, irtibatlı oldukları şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptıkları tespit edilen 6 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Söz konusu şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda, 43,60 gram metamfetamin maddesi, 168 kapsül sentetik ecza, 14,77 gram sentetik kannabinoid maddesi, 4,74 gram esrar maddesi, 2 adet ekstasy hap, 1 adet esrarlı sigara, 1 adet hassas terazi, 4 adet bong çubuğu, 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ve 3 adet 9 mm çapında tabanca fişeği ele geçirildi.

M.B. dün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polisteki sorguları tamamlanan S.G., O.B., A.G. ve S.B. ile E.S. adlı kadın "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.