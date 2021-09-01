Çarşamba İleri Biyolojik Arıtma Tesisi’nin yüzde 35'i bitti

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin Çarşamba ilçesinde yapımına devam ettiği “İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi”nde inşaat çalışmalarının yüzde 35'i tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, ilçelerin atık su sorunlarını çözmek için yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Çarşamba ilçesinde İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi inşaatı hız kesmeden devam ediyor. Havalandırma ve çöktürme havuzları, idari ve atölye binaları, su giriş ve dağıtım yapılarının inşaatları tamamlanan tesisin 2022 yılının ilk yarısında hizmete alınması planlanıyor. Fiziki ilerlemesi yüzde 35’e ulaşan 9 milyon 855 bin euro bedelli yatırım ile günlük 15 bin 500 metreküp atık su arıtılacak.



İnşaatın yüzde 35'i tamamlandı

Çarşamba İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’nin hem alt yapı hem de çevre bakımından büyük bir öneme sahip olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Tesis, ilk etapta günlük 15 bin 500 metreküp atık suyu arıtma kapasitesine sahip olacak. İlçedeki nüfus artışı da dikkate alınarak bu kapasite 19 bin metreküp değerine ulaşacak. Tesisimizin planlama ve projelendirmesi bu şekilde. Şu anda fiziki ilerleme yüzde 35. Çarşamba ilçesinin tamamının atık suları Avrupa standartlarında arıtılarak alıcı ortamına zararsız bir şekilde verilecek" dedi.



Samsun'da atık su sorunu tamamen bitecek

Samsun'da atık su sorununu tamamen bitirip gelecek kuşaklara sorunsuz, temiz ve sağlıklı bir çevre bırakmak için durmadan çalıştıklarını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "17 ilçemizin tüm mahallelerinde vatandaşlarımızın neye ihtiyacı varsa gece gündüz çalışarak yapmaya gayret ediyoruz. Tüm yatırımlarımızda Samsun’u bir bütün olarak ele alıyoruz. Samsun için hayallerimiz ve heyecanımız var. Bunları gerçekleştirirken şehrin daha modern ve daha temiz olması bizim için öncelikli konu. Tesisin yüzde 86'lık bölümü Avrupa Birliği hibesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, yüzde 14'lük bölümü ise SASKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından karşılanıyor. Bittiğinde günlük 15 bin 500 metreküp atık su arıtılabilecek. Arıtılan atık su çevreye zararsız hale getirildikten sonra Yeşilırmak’a deşarj edilecek" dedi.



“Vatandaşımızın yanındayız”

Temennilerinin Samsun’da altyapı probleminin kalmadığı, özellikle atık su konusunun hiç konuşulmadığı bir ortamı temin etmek olduğunu söyleyen Başkan Demir, “Samsunumuzu ülkemiz ve dünya ölçeğinde hak ettiği yere taşımak için çalışıyoruz. Her fırsatta dile getirdiğimiz gibi çevreye yapılan yatırım, insana yapılan yatırımdır. Bu bilinçle Su ve Kanalizasyon İdaremiz ile birlikte kentimizi örnek projeler ile daha da ileriye taşımak için gayret ediyoruz. 17 ilçemizle kalkınmış bir Samsun için büyük projelere imza attık ve atmaya da devam ediyoruz. Samsun için hep daha iyisini, daha güzelini yapma heyecanımızı asla yitirmedik. Atık su arıtma tesislerinden alt yapıya, içme suyu depolarının inşasından bakım onarımına, üst yapıdan dere ıslah ve temizlik çalışmalarına, sağlıklı içme suyu temininden yağmur suyu ızgaralarının temizliklerine kadar hizmet sahamız içerisinde yer alan her alanda vatandaşımızın yanındayız” diye konuştu.

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