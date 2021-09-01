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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rapin yıldızları Samsun’dan geçti

İHA

Rapin yıldızları Samsun’dan geçti

Atakum Belediyesi’nin 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında sahneye çıkan rap sanatçıları Sefo, Reynmen ve Berkcan Güven, 'Büyük Samsun Konseri’nde Samsunlulara unutulmaz bir gece yaşattı.
30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Selçuk Balcı ve İsmail Altunsaray konserleri ile keyifli bir gece yaşayan Atakumluların bayram coşkusu Samsunlu rap sanatçısı Sefo, Reynmen ve Berkcan Güven şarkıları ile devam etti. Büyük Samsun Konseri için Atakum Kent Meydanı’nı dolduran hayranlarıyla bir araya gelen rapin genç yıldızları sahne enerjileriyle müzik ziyafeti yaşattı. Konserde gençlere seslenen Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Siz, Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğisiniz” dedi.
Sahneye eşi Av. Gülay Deveci ile çıkarak gençlere seslenen Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Sevgili gençler, siz Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğisiniz. Mustafa Kemal’in, Samsun’un, 19 Mayıs kentinin gençliği böyle olur işte. Tüm Türkiye sizi izliyor, sizden ‘Atatürk’ün emanet ettiği gençlik bu’ dedirtmenizi bekliyorum. Ben de Atakum Belediye Başkanı ve bir ağabeyiniz olarak sizden bekleneni yapmanızı, ‘Biz buradayız, Atatürk’ün Cumhuriyeti’ni biz koruyacağız’ demenizi istiyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. 30 Ağustos Anadolu’nun, Türklüğün en kutsal günlerinden birisi. Onu kutluyoruz. 19 Mayıs, İnönü ile Sakarya savaşları ve İzmir. Peşinden Lozan. Cumhuriyet bu süreçte kuruldu. Onun lideri Mustafa Kemal Atatürk. Biz onun yolundan gideceğiz ve bize emanet ettiği Cumhuriyet’i yeniden kuracağız” ifadelerini kullandı.

Reynmen Sürprizi
Müzik listelerinde üst sıralarda yer alan genç rap sanatçılarını dinlemek için Samsunlular alanı saatler öncesinden doldurdu. Yoğun ilginin olduğu konserde izleyiciler, konser boyunca hit olan birbirinden güzel parçalarını hep birlikte söyledi. Rap müziğini her yaş grubundan dinleyiciye sevdiren sanatçılar, sahne performansları ile göz doldurdu. Gecenin sürprizi ise konser öncesinde ilan edilmeyen Reynmen oldu. Reynmen’i sahnede gören hayranları büyük şaşkınlık ve sevinç yaşadı. Konser sonunda Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci genç sanatçılara Atakum Kadın Kooperatifi’nin ürettiği tablolardan hediye etti.

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