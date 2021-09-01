Samsun'da yeni adli yıl açılış töreni Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Samsun'da adli ve idari yargı mensupları 20212022 yılı yeni adli yılda açılış töreni için Samsun Atatürk Anıtı önünde bir araya geldi. Anıta çelenk sunulduğu yeni adli yıl açılışı ile ilgili Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç açıklamada bulundu. Kılıç yaptığı açıklamada, "20212022 yılı yeni adli yılda hakimlerimize, cumhuriyet savcılarımıza, avukatlarımıza, adalet personelimizin tamamına başarılar, vazifeleri başında son nefeslerini veren yargı şehitlerimiz başta olmak üzere ülkemize ve milletimize hizmet ederken hayatlarını kaybeden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Emeklilik ya da diğer sebeplerle aramızdan ayrılan çok kıymetli meslektaşlarımıza bundan sonraki yaşamlarında sağlık ve mutluluklar diliyor, Türk adaletine yapmış oldukları üstün hizmet ve katkılar için teşekkür ediyorum. Bilindiği üzere tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ile mücadele devam etmektedir. Bu bağlamda ülkemizde tüm kurum ve kuruluşlarda olduğu gibi Adalet Bakanlığımız tarafından da ciddi tedbirler alınmakta ve uygulanmaktadır. Bakanlığımızın almış olduğu tedbir ve talimatlar ile Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda adliyemizde, İcra Daireleri ve Samsun T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumumuzda ilk günden itibaren tedbirler en üst seviyede alınmış ve titizlikle devam etmektedir. 20212022 adli yılının ülkemize, milletimize ve tüm yargı camiası ile tüm meslektaşlarımıza hayırlı olmasını diliyor, saygılarımı sunuyorum" dedi.

Tören, açıklamanın ardından sona erdi.

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