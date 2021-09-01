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Silahla vurulmuş halde bulunan şahıs, 'silahla yaralama' suçundan tutuklandı

İHA

Silahla vurulmuş halde bulunan şahıs, 'silahla yaralama' suçundan tutuklandı

Samsun'da silahla kendini vurduğu iddia edilen şahıs, 'silahla adam yaralama' suçundan arandığı ortaya çıkınca mahkemece tutuklandı.
Olay, Samsun'un Canik ilçesi Yeni Mahalle'de saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişinin silahla bacağından vurulmuş halde yerde yattığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı halde bulunan F.S.(24) 112 ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan F.S. kendi kendini vurduğunu iddia etti.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri yaptıkları araştırma sonucu F.S.'nin bir süre önce Hastane Mahallesi'nde silahlı saldırıya uğrayan S.G.'yi yaralamamaktan arandığını tespit etti. Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan F.S. 'silahlı adam yaralama' suçundan bugün sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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