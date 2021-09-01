Samsun'da "Çocuklar Okula, Veliler Aşıya" aşı kampanyası başlıyor

Samsun'da ikinci doz aşı oranlarının düşük olması nedeniyle, ikinci ve üçüncü doz aşının önemine yeniden dikkat çekmek amacıyla "Çocuklar Okula, Veliler Aşıya" adlı aşı kampanyası başlıyor.

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yüz yüze eğitimin sağlıklı bir şekilde devamını sağlamak için 2–5 Eylül tarihleri arasında “Çocuklar Okula, Veliler Aşıya” aşı kampanyası hazırlandı. İl genelinde öğretmen, veli ve servis şoförlerinin aşılanması ve toplumda ikinci doz ve üçüncü doz aşı oranını artırılmasını hedefleyen kampanya ait bilgilendirme toplantısı Samsun Vali V. Hasan Öztürk, Atakum Kaymakamı Kemal Yıldız, Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit’in katılımıyla Fahrettin Ulusoy İlkokulu'nda gerçekleştirilecek. Bilgilendirme toplantısına okulda bulunan veliler de öğrencileriyle birlikte katılacak ve henüz aşısını yaptırmayan velilerin aşıları, okulda kurulan aşı standında yapılacak.

Ayrıca kampanya kapsamında aşılarını olan veliler, belirlenen kırtasiye satan mağazalardan indirimli olarak okul malzemelerini almaya hak kazanacak.

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