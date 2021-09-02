Kovid-19 tedavisi gören trafik polisine kuryelerden görülmemiş destek Hastane otoparkına gelen motorlu kuryeler trafik polisine moral verdi

– Samsun’da motosikletli kuryeler, Kovid19 hastalığı nedeniyle hastanede tedavi altına alınan trafik polisi Kadir Korkmaz’a destek olmak amacıyla hastane otoparkına gelip, “Korona korksun, Kadir Korkmaz” diye slogan attı.

Uzun yıllardır Samsun’da motorize trafik polisi olarak görev yapan Kadir Korkmaz, Kovid19’a yakalandıktan 8 gün sonra fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. 5 gündür Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Korkmaz, akşam saatlerinde büyük bir sürpriz ile karşılaştı. Kadir Korkmaz’a moral desteği vermek isteyen motosikletli kuryeler onun tedavi gördüğü odanın karşısındaki otoparkta toplandılar.



Moral verdiler

Polis olmasının yanı sıra motosikletlere olan tutkusuyla da bilinen Kadir Korkmaz, motosikletli kuryeleri hastane odasındaki pencereden görünce çok duygulandı. O anları cep telefonu ile kaydeden Kadir Korkmaz, “Samsun’daki motosikletli kurye arkadaşlarım, kardeşlerim içeri giremediler ama hastane otoparkından bana selektör yaparak ‘geçmiş olsun’ dileklerini gönderiyorlar. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Tekerinize taş değmesin. Beni çok mutlu ettiniz. Çok sağ olun, var olun” dedi.



"Korona korksun, Kadir Korkmaz"

Hastane otoparkına gelen motosikletli kuryeler ise, “Kadir ağabey, sana geçmiş olsun demek için geldik. Birkaç kurye arkadaşımız da mesaide olduğu için gelemedi. Çok geçmiş olsun” dedikten sonra, “Korona korksun, Kadir Korkmaz” şeklinde slogan attılar. Motorcular da bu anları kaydedip, sosyal medya hesaplarında paylaştılar.

Şu anda Kovid19 tedavisi hastanede devam eden Kadir Korkmaz, kısa bir süre önce de bir güvenlik kamerası görüntüsü ile gündem olmuştu. Samsun'da bir kız çocuğunun kaldırımda kendisine yol veren motosikletli polis Kadir Korkmaz’a oyun olsun diye koşarak yanına gelip, ayağına bastıktan sonra kollarını kabartarak ayrılması, güvenlik kamerasına yansımıştı.

Korkmaz’ın sağlık durumunun hastaneye kaldırıldıktan sonra iyiye gittiği öğrenildi.

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