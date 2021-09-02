Hırsızlık şüphelisi adliyede

Samsun’un Bafra ilçesinde park halindeki araçtan 3 bin 500 lira çaldığı iddia edilen şahıs adliyeye sevk edildi.

Olay, Fatih Mahallesi Hal 2. Sokak'ta 5 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, meyve sebze satmak için Bafra Hali'ne gelen M.Y. (63), 55 PC 860 plakalı aracını park edip, kahvaltı yapmaya gitti. Döndüğünde aracının kapısının açık olduğunu gördü. Polise giderek aracında bulunan 3 bin 500 liranın çalındığını söyleyen M.Y. şikayetçi oldu. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık olayını O.Ö. (50) isimli şahsın gerçekleştirdiği belirlendi. Asayiş Büro Amirliği ekipleri dün şahsı Hal Caddesi üzerinde yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından bugün Bafra Adliyesine sevk edildi.

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