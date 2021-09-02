Başkan Kılıç: “Zabıta bizim vitrinimiz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Kılıç: “Zabıta bizim vitrinimiz”

İHA

Başkan Kılıç: “Zabıta bizim vitrinimiz”

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, Zabıta Haftası ve Zabıta Teşkilatı'nın 195. kuruluş yıldönümünü münasebetiyle zabıta ekipleri ile bir araya gelerek haftalarını kutladı.
17 Eylül Zabıta Haftası ve Zabıta Teşkilatı'nın 195. kuruluş yıldönümünü nedeniyle Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, Terme Belediyesi Zabıta Müdürü Erhan Gül ve zabıta ekipleri ile bir araya gelerek haftalarını kutladı.

“Zabıta bizim vitrinimiz”
Zabıta ekiplerini ziyaret eden Başkan Kılıç, özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür ederek, “Bugün belediyemizde görev yapan zabıtalarımız ile bir aradayız. Verdiğiniz emeklerinizden dolayı sizlere canı gönülden teşekkür ediyorum. Vatandaşların mutluluğu için sağlıklı ve güvenli bir yaşam alanı oluşturan Zabıta teşkilatımız vatandaşlarımızla belediye arasında köprü görevi görmektedir. Zabıtamız bizim vitrinimizdir. Vatandaşların sorunlarını ve dertlerine anında müdahale ederek güven oluşturan Zabıta teşkilatımız, mesai mefhumu göstermeksizin yapmış olduğu denetimlerle ilçe genelinde belediyeye olan inancı ve adalet duygusunu da geliştirmektedir. Vatandaşların huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden fedakarca Terme sokaklarında çalışan, zabıta arkadaşlarımızın ve müdürlüğümüzün bu özel haftasını kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hırsızlık şüphelisi adliyede
YEREL HABERLER Hırsızlık şüphelisi adliyede
Samsun'da 2 kişinin öldürüldüğü bar gece yakıldı Bar alev alev yanarken barı kundaklayan şahısların kimlikleri polisin takibi sonucu tespit edildi
YEREL HABERLER Samsun'da 2 kişinin öldürüldüğü bar gece yakıldı Bar ...
Kovid-19 tedavisi gören trafik polisine kuryelerden görülmemiş destek Hastane otoparkına gelen motorlu kuryeler trafik polisine moral verdi
YEREL HABERLER Kovid-19 tedavisi gören trafik polisine kuryelerden ...
Kubar esrar ve kenevire 1 gözaltı
YEREL HABERLER Kubar esrar ve kenevire 1 gözaltı
Okul müdür yardımcısı sokak hayvanları için plastik atık topluyor
YEREL HABERLER Okul müdür yardımcısı sokak hayvanları için plastik ...
Aşı olmayan 14 yaşındaki çocukta ciddi akciğer tutulumları görüldü Prof. Dr. Özkaya: "Mutlaka aşı yaşı gelmiş her öğrencimizin aşı olması gerekiyor"
YEREL HABERLER Aşı olmayan 14 yaşındaki çocukta ciddi akciğer ...
Samsun'da kavşakta trafik kazası: 3 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da kavşakta trafik kazası: 3 yaralı
Samsun'da "Çocuklar Okula, Veliler Aşıya" aşı kampanyası başlıyor
YEREL HABERLER Samsun'da "Çocuklar Okula, Veliler Aşıya" aşı ...
Denizde hayatını kaybeden muhtar defnedildi
YEREL HABERLER Denizde hayatını kaybeden muhtar defnedildi
Samsun'da uyuşturucu operasyonları: 15 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucu operasyonları: 15 gözaltı
Silahla vurulmuş halde bulunan şahıs, 'silahla yaralama' suçundan tutuklandı
YEREL HABERLER Silahla vurulmuş halde bulunan şahıs, 'silahla ...
19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanı terfi etti
YEREL HABERLER 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanı terfi etti
Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 4 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 4 kişi tutuklandı
Başkan Demirtaş: “Birbirimizle uğraşmak yerine geleceğe umutla bakmamız lazım” İlkadım Belediye Meclisi Eylül Ayı Toplantısı
YEREL HABERLER Başkan Demirtaş: “Birbirimizle uğraşmak yerine ...
Bafra’da 17. Geleneksel Sünnet Merasimi
YEREL HABERLER Bafra’da 17. Geleneksel Sünnet Merasimi
Samsun'da “Sıfır Atık Köyü” kuruldu
YEREL HABERLER Samsun'da “Sıfır Atık Köyü” kuruldu
Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde devir teslim
YEREL HABERLER Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde devir teslim
Tedbirler azalınca bulaşıcı hastalıklar arttı
YEREL HABERLER Tedbirler azalınca bulaşıcı hastalıklar arttı
Balıkçılara fırtına uyarısı
YEREL HABERLER Balıkçılara fırtına uyarısı
Deniz kenarında baygın bulunan muhtar, kurtarılamadı
YEREL HABERLER Deniz kenarında baygın bulunan muhtar, kurtarılamadı
'Samsun'da yeni bir pik olacaksa, aşı yaptırmayanlar ya da erteleyenler nedeniyle olacak'
YEREL HABERLER 'Samsun'da yeni bir pik olacaksa, aşı yaptırmayanlar ...
Samsun'da yeni adli yıl açılış töreni
YEREL HABERLER Samsun'da yeni adli yıl açılış töreni
Sezonun ilk balıkları tezgahlarda: İstavrit 10 TL Samsun’da balık tezgahları deniz balıklarıyla süslendi
YEREL HABERLER Sezonun ilk balıkları tezgahlarda: İstavrit 10 ...
Rapin yıldızları Samsun’dan geçti
YEREL HABERLER Rapin yıldızları Samsun’dan geçti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.