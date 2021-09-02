Başkan Kılıç: “Zabıta bizim vitrinimiz”

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, Zabıta Haftası ve Zabıta Teşkilatı'nın 195. kuruluş yıldönümünü münasebetiyle zabıta ekipleri ile bir araya gelerek haftalarını kutladı.

17 Eylül Zabıta Haftası ve Zabıta Teşkilatı'nın 195. kuruluş yıldönümünü nedeniyle Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, Terme Belediyesi Zabıta Müdürü Erhan Gül ve zabıta ekipleri ile bir araya gelerek haftalarını kutladı.



“Zabıta bizim vitrinimiz”

Zabıta ekiplerini ziyaret eden Başkan Kılıç, özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür ederek, “Bugün belediyemizde görev yapan zabıtalarımız ile bir aradayız. Verdiğiniz emeklerinizden dolayı sizlere canı gönülden teşekkür ediyorum. Vatandaşların mutluluğu için sağlıklı ve güvenli bir yaşam alanı oluşturan Zabıta teşkilatımız vatandaşlarımızla belediye arasında köprü görevi görmektedir. Zabıtamız bizim vitrinimizdir. Vatandaşların sorunlarını ve dertlerine anında müdahale ederek güven oluşturan Zabıta teşkilatımız, mesai mefhumu göstermeksizin yapmış olduğu denetimlerle ilçe genelinde belediyeye olan inancı ve adalet duygusunu da geliştirmektedir. Vatandaşların huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden fedakarca Terme sokaklarında çalışan, zabıta arkadaşlarımızın ve müdürlüğümüzün bu özel haftasını kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.