Samsun'da veliler ve öğretmenler aşıya koştu "Çocuklar Okula, Veliler Aşıya" kampanyası ilk gün yoğun ilgi gördü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da veliler ve öğretmenler aşıya koştu "Çocuklar Okula, Veliler Aşıya" kampanyası ilk gün yoğun ilgi gördü

İHA

Samsun'da veliler ve öğretmenler aşıya koştu "Çocuklar Okula, Veliler Aşıya" kampanyası ilk gün yoğun ilgi gördü

Samsun'da ikinci doz aşı oranlarının düşük olması nedeniyle başlatılan "Çocuklar Okula, Veliler Aşıya" isimli aşı kampanyası ilk gün yoğun ilgi gördü.
Samsun'un birçok ilçesi ikinci doz aşı oranında yüzde 60’ın altında kaldı. Bunun üzerinde yapılan aşı kampanyalarına bir yenisini daha ekleyen İl Sağlık Müdürlüğü, Atakum ilçesinde bulunan Fahrettin Ulusoy İlkokulu'nun bahçesine kurdukları aşı stantları ile hem velileri hem öğretmenleri aşıladı. Okula yeni başlayan minik öğrenciler ise ellerinde "1, 2, 3 doz tamam, okula devam", "Aşı korur ve yaşatır", "Herkes aşı olsun, okullarımız dolsun" yazan kartlarla kampanyaya destek verdi.

"Çocuklarımızın eğitimleri aksamamalı"
Sağlıklı bir eğitim süreci olsun diye böyle bir kampanya başlattıklarını belirten İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, "Bildiğiniz gibi pandemi ile mücadele ediyoruz. 1 buçuk yıl oldu. Geçtiğimiz yıl okullarımızın kapanması, esnaflarımızın kapanması gibi piklerin olduğu dönemde ister istemez bu tür durumlarla karşılaştık. Geldiğimiz noktada elimizde güçlü bir silahımız var, o da aşıdır. Aşılarımızı ne kadar çok yapabilirsek, ne kadar toplumsal antikoru artırabilirsek o kadar bizim için iyi olacak. Okullarımız tekrardan kapanmayacak. Okullarımız daha güvenli ortam olacak. Sağlıklı eğitim olsun, okullarımız daha güvenli olsun diye 'Çocuklar Okula, Veliler Aşıya' kampanyasını başlattık. 25 Eylül arasında çeşitli noktalarımızda aşılarımız yapılacak. Vatandaşlarımızın, velililerimizin, servis çalışanlarımızın, Milli Eğitim çalışanlarımızın, kantin çalışanlarımızın bu dönemde aşılarını yaptırmalarını istiyoruz. Çocuklarımızın eğitimleri aksamasın istiyoruz" dedi.
Korona aşısını okul bahçesinde olan eğitimci Melek Çelebi, "Aşının anlamı çok kıymetli ve önemli. Bu bağlamda kampanyaya destek olmak adına 3. aşımı olmak üzere buraya geldim. Bu süreçte 90 yaşındaki kayınvalidem ve kayınpederim de korona oldu. Hastane süreci olmadan bunu atlattılar. Çünkü aşılarını olmuşlardı. 6 Eylül'de inşallah eğitim ve öğretimimizi açmak için heyecanlıyız. Değerli velilerimiz buna çok kıymet versinler" diye konuştu.
Veli Gökçen Bolat, "Bunu çocuklarımız için yapmak zorundayız. Onların okullara dönmesi, eğitimlerinden geri kalmamaları için hepimiz bu konuda sorumluluk sahibi olmak zorundayız. Herkesin aşısını yaptırması gerektiğini düşünüyorum. 3 çocuğum var, okullarından çok uzak kaldılar. Okulda arkadaşlarını, özgürce oynamayı, birbirlerine sarılmayı, dokunmayı çok özlediler. Bunların hepsinin olması için hepimizin aşı olması gerekiyor" şeklinde konuştu.
Minik öğrenciler de okullarını çok özlediklerini ifade etti.
Fahrettin Ulusoy İlkokulu'nda başlatılan kampanyaya Atakum Kaymakamı Kemal Yıldız, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü İrfan Yetik de katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Boynuna perdenin zinciri dolanan Miray Elif, kurtarılamadı
YEREL HABERLER Boynuna perdenin zinciri dolanan Miray Elif, ...
Atakumlu kadınlara Şahinkaya Kanyonu gezisi
YEREL HABERLER Atakumlu kadınlara Şahinkaya Kanyonu gezisi
İnşaattan düşen işçi hastanede hayatını kaybetti
YEREL HABERLER İnşaattan düşen işçi hastanede hayatını kaybetti
Yorgun mermi teğet geçti, ölümden döndü
YEREL HABERLER Yorgun mermi teğet geçti, ölümden döndü
2 kişinin öldürüldüğü eğlence mekanı yeniden açılış öncesi yandı
YEREL HABERLER 2 kişinin öldürüldüğü eğlence mekanı yeniden açılış ...
19 Mayıs’ta çocuklar okula, veliler aşıya
YEREL HABERLER 19 Mayıs’ta çocuklar okula, veliler aşıya
Stor perdenin ipi boynuna dolanan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Stor perde, 5 yaşındaki Miray Elif Yaşa'yı yaşamdan kopardı
YEREL HABERLER Stor perdenin ipi boynuna dolanan 5 yaşındaki çocuk ...
Başkan Kılıç: “Zabıta bizim vitrinimiz”
YEREL HABERLER Başkan Kılıç: “Zabıta bizim vitrinimiz”
Hırsızlık şüphelisi adliyede
YEREL HABERLER Hırsızlık şüphelisi adliyede
Samsun'da 2 kişinin öldürüldüğü bar gece yakıldı Bar alev alev yanarken barı kundaklayan şahısların kimlikleri polisin takibi sonucu tespit edildi
YEREL HABERLER Samsun'da 2 kişinin öldürüldüğü bar gece yakıldı Bar ...
Kovid-19 tedavisi gören trafik polisine kuryelerden görülmemiş destek Hastane otoparkına gelen motorlu kuryeler trafik polisine moral verdi
YEREL HABERLER Kovid-19 tedavisi gören trafik polisine kuryelerden ...
Kubar esrar ve kenevire 1 gözaltı
YEREL HABERLER Kubar esrar ve kenevire 1 gözaltı
Okul müdür yardımcısı sokak hayvanları için plastik atık topluyor
YEREL HABERLER Okul müdür yardımcısı sokak hayvanları için plastik ...
Aşı olmayan 14 yaşındaki çocukta ciddi akciğer tutulumları görüldü Prof. Dr. Özkaya: "Mutlaka aşı yaşı gelmiş her öğrencimizin aşı olması gerekiyor"
YEREL HABERLER Aşı olmayan 14 yaşındaki çocukta ciddi akciğer ...
Samsun'da kavşakta trafik kazası: 3 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da kavşakta trafik kazası: 3 yaralı
Samsun'da "Çocuklar Okula, Veliler Aşıya" aşı kampanyası başlıyor
YEREL HABERLER Samsun'da "Çocuklar Okula, Veliler Aşıya" aşı ...
Denizde hayatını kaybeden muhtar defnedildi
YEREL HABERLER Denizde hayatını kaybeden muhtar defnedildi
Samsun'da uyuşturucu operasyonları: 15 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucu operasyonları: 15 gözaltı
Silahla vurulmuş halde bulunan şahıs, 'silahla yaralama' suçundan tutuklandı
YEREL HABERLER Silahla vurulmuş halde bulunan şahıs, 'silahla ...
19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanı terfi etti
YEREL HABERLER 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanı terfi etti
Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 4 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 4 kişi tutuklandı
Başkan Demirtaş: “Birbirimizle uğraşmak yerine geleceğe umutla bakmamız lazım” İlkadım Belediye Meclisi Eylül Ayı Toplantısı
YEREL HABERLER Başkan Demirtaş: “Birbirimizle uğraşmak yerine ...
Bafra’da 17. Geleneksel Sünnet Merasimi
YEREL HABERLER Bafra’da 17. Geleneksel Sünnet Merasimi
Samsun'da “Sıfır Atık Köyü” kuruldu
YEREL HABERLER Samsun'da “Sıfır Atık Köyü” kuruldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.