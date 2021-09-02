Çocuklarda yüksek ateş ve ateş takibi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Neşe Birinci, çocuklarda sıkça görülen ateş şikayetinde ailelerinin paniğe kapılmadan ateşin takibini ve gerekli uygulamaları yapması gerektiğini söyledi.

Çocuklarda sıklıkla görülen ateşin normal bir savunma mekanizması olarak bir hastalığa karşı vücudu korumak için ortaya çıkan bir durum olduğunu ifade eden Büyük Anadolu Hastaneleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Neşe Birinci, “Aileler çocukları için en sık olarak ateş şikayeti ile bizlere başvuru yapıyorlar. Ateş normal oda sıcaklığında ortam ısısına uygun olarak giyinmiş çocuğun koltuk altı 37,3 derece, popodan ya da kulaktan 37,8 derecenin üzerinde ise ateş olarak adlandırıyoruz. Çocuklarda görülen yüksek ateşin birçok nedeni vardır. Bunlardan en sık neden olan enfeksiyon hastalıklarıdır. Anne ve babalar en çok ateşli havaleden korkuyorlar ama biz biliyoruz ki her çocuk ateşlendiğinde havale geçirmiyor sadece yatkın olan çocuklar ateş daha yükselirken 37 ila 37,5 derece arasındayken havale geçirebilirler” dedi.



“Endişelenmeye gerek yok”

Gece ateşlenmesinin çok olması durumunda endişelenmeye gerek olmadığına da dikkat çeken Uzm. Dr. Birinci, “Ateşli havale beyinde hasar bırakmıyor. Bu nedenle çocuklarımız ateşlendiğinde önce onların kıyafetlerini çıkarıyoruz. Gerekirse ılık duş aldırıyoruz. Yine bu uygulamalara rağmen ateş koltuk altı 38 ila 38,2 derece arasında seyrediyor ise doktorunuzun daha önceden vermiş olduğu uygun ateş düşürücüyü verip çocuğu takip ediyoruz. Gece ateşlenmesi çok oluyorsa eğer telaş yapmayın aynı uygulamaları yapıyoruz çocuğun ateşi düşme eğiliminde ve genel durumu iyi ise acil polikliniğe gitmeye gerek yok. Sabah uygun koşullarda Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı doktoruna başvurabilirsiniz” diye konuştu.

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