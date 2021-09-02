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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da aranan 305 kişi yakalandı

İHA

Samsun'da aranan 305 kişi yakalandı

Samsun İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan uygulama ve denetimler sonucunda 305 kişi yakalandı. Ayrıca denetimler sonucunda çok sayıda narkotik madde ele geçirildi.
Samsun halkının huzur ve güvenliği, kamu düzenin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında; Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Trafik Şube Müdürlükleri tarafından 2021 yılı Ağustos ayı içerisinde uygulama ve denetimlerde gerçekleştirildi.
Samsun genelinde 01 Ağustos31 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılan pandemi denetimlerinde 96 bin 102 kişinin HES kodu sorgulaması yapıldı. Karantinayı ihlal eden 4 kişi yakalanarak haklarında adli ve idari işlem yapıldı. Ekiplerce 9 bin 597 filyasyon (izolasyon) denetimi yapıldı. 1 kişinin filyasyon ihlali yaptığı tespit edildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü/Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve İlçe J. Komutanlıklarınca yapılan uygulamalarda; 102 bin 86 şahıs ve 34 bin 223 araç sorgulandı. Yapılan uygulamalar neticesinde; çeşitli suçlardan aranan 305 şüpheli şahıs yakalandı. 26 adet tabanca, 457 adet tabanca fişeği, 18 adet av tüfeği ve 7 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce; FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan 2 şahıs ve DHKP/C silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 1 şahıs yakalandı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ile mücadele kapsamında 90 olay, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanun'a muhalefet kapsamında 4 olay, 5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet kapsamında 1 olay, resmî belgede sahtecilik kapsamında ise 1 olay meydana geldi. Olaylarda 114 şahıs yakalandı. Meydana gelen olaylarda; 500 gram toz esrar, 58 bin 693 gram kubar esrar, 5 gram bonzai, 6 kök skunk bitkisi, 442 adet sentetik hap, 7 gram metamfetamin, 2 bin 32 kök kenevir bitkisi, 970 adet sikke, 53 litre alkollü içki adet dolu makaron ele geçirildi.
Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı Jandarma Trafik Timlerince 34 bin 681 araç sürücüsü kontrol edildi. 1284 araç sürücüsüne çeşitli kural ihlallerinden dolayı cezai işlem uygulandı. 277 araç sürücüsüne (radar) hız sınırını aşmaktan, 118 araç sürücüsüne emniyet kemeri takmamaktan, 80 araç sürücüsüne seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmaktan, 15 araç sürücüsüne alkol veya uyuşturucu maddenin etkisindeyken araç kullanmaktan, 140 araç sürücüsüne sürücü belgesiz araç kullanmaktan, 654 araç sürücüsüne diğer maddelerden cezai işlem uygulandı. Ayrıca 12 araç sürücüsünün sürücü belgesine el konuldu. 396 araç trafikten men edildi. Trafik güvenliğinin sağlanması ve halkın bilinçlenmesi için 1412 araç sürücüsüne ve 45 yayaya trafik kuralları hususunda bilinçlendirme ve farkındalık oluşturulması maksadıyla eğitim verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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