Bafra’da kahvehanede silahlar konuştu: 1 ölü, 4 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bafra’da kahvehanede silahlar konuştu: 1 ölü, 4 yaralı

İHA

Bafra’da kahvehanede silahlar konuştu: 1 ölü, 4 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde bir kahvehanede yaşanan silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Olay, Tabakhane Mahallesi Medrese aralığında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uğur Demet kahvehaneye gelerek burada oturan Selçuk Söyleyen'e ateş etti. Bu sırada yaşanan silahlı çatışmada Uğur Demet, Selçuk Söyleyen, Aziz Namlı ve Zeynel Dönge yaralandı. Yaralılar Bafra Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Selçuk Söyleyen tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mehmet Altıparmak: "TFF 1. Lig'in markası Samsunspor"
YEREL HABERLER Mehmet Altıparmak: "TFF 1. Lig'in markası Samsunspor"
Samsun Tabip Odası sahaya indi, vatandaşlara aşı çağrısı yaptı: "Tereddüt etme aşı ol" Tabip Odası Başkanı Furtun: "Tavsiyemizi en net biçimde ortaya koyuyoruz, tereddüt etme aşı ol"
YEREL HABERLER Samsun Tabip Odası sahaya indi, vatandaşlara aşı ...
Samsun'da 7 yaşındaki çocuk otelin havuzunda boğuldu
YEREL HABERLER Samsun'da 7 yaşındaki çocuk otelin havuzunda boğuldu
Çarşamba'da 'çocuklar okula, veliler aşıya'
YEREL HABERLER Çarşamba'da 'çocuklar okula, veliler aşıya'
Başkan Demir: “Ayrım yok”
YEREL HABERLER Başkan Demir: “Ayrım yok”
Canik’te okullar pırıl pırıl
YEREL HABERLER Canik’te okullar pırıl pırıl
Samsun'da aranan 305 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Samsun'da aranan 305 kişi yakalandı
Çocuklarda yüksek ateş ve ateş takibi
YEREL HABERLER Çocuklarda yüksek ateş ve ateş takibi
Samsun’da Temmuz ayında 1940 konut satıldı Samsun’daki motorlu kara taşıtı sayısı 390 bini geçti TÜİK enflasyon, konut satışları, araç sayıları gibi birçok veriyi açıkladı
YEREL HABERLER Samsun’da Temmuz ayında 1940 konut ...
Samsun'da veliler ve öğretmenler aşıya koştu "Çocuklar Okula, Veliler Aşıya" kampanyası ilk gün yoğun ilgi gördü
YEREL HABERLER Samsun'da veliler ve öğretmenler aşıya ...
Boynuna perdenin zinciri dolanan Miray Elif, kurtarılamadı
YEREL HABERLER Boynuna perdenin zinciri dolanan Miray Elif, ...
Atakumlu kadınlara Şahinkaya Kanyonu gezisi
YEREL HABERLER Atakumlu kadınlara Şahinkaya Kanyonu gezisi
İnşaattan düşen işçi hastanede hayatını kaybetti
YEREL HABERLER İnşaattan düşen işçi hastanede hayatını kaybetti
Yorgun mermi teğet geçti, ölümden döndü
YEREL HABERLER Yorgun mermi teğet geçti, ölümden döndü
2 kişinin öldürüldüğü eğlence mekanı yeniden açılış öncesi yandı
YEREL HABERLER 2 kişinin öldürüldüğü eğlence mekanı yeniden açılış ...
19 Mayıs’ta çocuklar okula, veliler aşıya
YEREL HABERLER 19 Mayıs’ta çocuklar okula, veliler aşıya
Stor perdenin ipi boynuna dolanan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Stor perde, 5 yaşındaki Miray Elif Yaşa'yı yaşamdan kopardı
YEREL HABERLER Stor perdenin ipi boynuna dolanan 5 yaşındaki çocuk ...
Başkan Kılıç: “Zabıta bizim vitrinimiz”
YEREL HABERLER Başkan Kılıç: “Zabıta bizim vitrinimiz”
Hırsızlık şüphelisi adliyede
YEREL HABERLER Hırsızlık şüphelisi adliyede
Samsun'da 2 kişinin öldürüldüğü bar gece yakıldı Bar alev alev yanarken barı kundaklayan şahısların kimlikleri polisin takibi sonucu tespit edildi
YEREL HABERLER Samsun'da 2 kişinin öldürüldüğü bar gece yakıldı Bar ...
Kovid-19 tedavisi gören trafik polisine kuryelerden görülmemiş destek Hastane otoparkına gelen motorlu kuryeler trafik polisine moral verdi
YEREL HABERLER Kovid-19 tedavisi gören trafik polisine kuryelerden ...
Kubar esrar ve kenevire 1 gözaltı
YEREL HABERLER Kubar esrar ve kenevire 1 gözaltı
Okul müdür yardımcısı sokak hayvanları için plastik atık topluyor
YEREL HABERLER Okul müdür yardımcısı sokak hayvanları için plastik ...
Aşı olmayan 14 yaşındaki çocukta ciddi akciğer tutulumları görüldü Prof. Dr. Özkaya: "Mutlaka aşı yaşı gelmiş her öğrencimizin aşı olması gerekiyor"
YEREL HABERLER Aşı olmayan 14 yaşındaki çocukta ciddi akciğer ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.