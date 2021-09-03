Bafra Devlet Hastanesi’nde 5 yıldızlı ‘anne oteli’

Samsun Bafra Devlet Hastanesi’nde doğum sonrası çeşitli hastalıklar nedeniyle tedavi altına alınan anneler ‘5 yıldızlı otel’ konforunda donatılan anne oteli hizmetinden memnun kalıyor.

Bafra Devlet Hastanesi’nin 2014 Aralık ayında yeni hizmet binasına taşınması ile kadın sağlığı ve hastalıkları servisi içinde 2 oda, 4 yatak kapasitesiyle hizmete açılan anne misafirhanesi 2016 yılında 5 yatak kapasitesiyle yoğun bakım misafirhane alanına taşındı. 13 Haziran 2018 tarihinde kapasitenin artırılması ile 10 yatağa çıkarılan yeni düzenleme ile anne oteli açılışı yapıldı.



"4 bin 921 anneye ev sahipliği yaptık"

Anne otelini, annelerin sosyal anlamda ihtiyaç duyabileceği her türlü unsurla donattıklarını ifade eden Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Alaiddin Domaç, “Lohusalık döneminde anneler için bu hizmet çok önemli. Açılışından günümüze kadar 4 bin 921 anneye ev sahipliği yaptık. Annelerin bu hassas dönemlerinde bebeklerinden ayrılmadan tedavi süreçleri tamamlanıyor. Kovid19 pandemi sürecinde de annelerimizi gerekli önlemleri alarak misafir ettik. Misafir annelerimizin memnuniyetleri bizim için çok kıymetli. Doğum sürecinde ve sonrasında herhangi bir sağlık problemi yaşayan ve tedavi gören bebeklerimizin, tedavi esnasında annelerin, bebeklerinin bakım ve beslenme saatlerinde yanında olmalarına imkan tanıyan ev konforunda nezih bir ortam sunuyoruz. Pandemi kurallarını göz önüne alırsak bütün misafirlerimizden PCR testi alınarak; tüm anneler ve bebeklerin sağlığı için temizlik ve hijyen kuralları dahilinde güzel bir hizmet sunmak için çalışıyoruz" dedi.

Otel hizmeti alan anne Sibel İleri, “Çok mutluyum, bugün taburcu oluyoruz. Herkese çok teşekkür ederim. Hemşire hanımların ilgisinden çok memnun kaldım. Ortam çok temiz her şey düşünülmüş. Ellerine, emeklerine sağlık. Tüm bebeklere acil şifalar diliyorum” diye konuştu.

Anne Gamze Sancar ise “Bebeğim Kuzey’i dünyaya getirdiğimde solunum sıkıntısı yaşadığını ve kuvözde yatacağını öğrendim, çok üzüldüm ve korktum. Buradaki hemşire hanımlar, temizlik personelleri bizi güler yüzlü ve sıcak karşıladılar. Burada 1 hafta kaldım. Hepsinden bebeğim için çok güzel şeyler öğrendim. Güzel bilgilere sahip oldum, bu zorlu pandemi döneminde benimle çok güzel ilgilendiler. Herkese teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

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