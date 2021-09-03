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162 türden 149 bin 800 kuşa TR rumuzlu halkalar takıldı

İHA

162 türden 149 bin 800 kuşa TR rumuzlu halkalar takıldı

Kızılırmak Deltası Cernek Kuş Halkalama İstasyonu’nda 20 yılda 162 türden yaklaşık 149 bin 800 kuşa TR rumuzlu halkalar takıldı.
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Ornitoloji Araştırma Merkezi tarafından yürütülen 2021 yılı Sonbahar Göç Dönemi Kuş Halkalama çalışmalarını incelemek üzere Kızılırmak Deltası Cernek Kuş Halkalama İstasyonu’nu ziyaret etti. Halkalama İstasyonu Sorumlusu Öğretim Görevlisi Dr. Arif Cemal Özsemir’den halkalama çalışması hakkında bilgiler alan Rektör Ünal, daha sonra alanda kurulu olan sis ağlarını gezdi, yakalanan kuşları yerinde gözlemledi.

Kızılırmak Deltası’nda yapılan halkalama çalışması hakkında
20 yıldır ilkbahar ve Sonbahar göç dönemlerinde yapılan halkalama çalışması, Türkiye’nin en uzun soluklu çalışması niteliğinde. Göç dönemlerinde Kızılırmak Deltası Cernek Gölü çevresinde bulunan çalı vejetasyonunun olduğu alanlara 7 ve 12 metre uzunluğunda sis ağları kurularak yapılan bu çalışmalar kapsamında 162 türden yaklaşık 149 bin 800 kuşa TR rumuzlu halkalar takıldı. Halkaların üzerinde ülkelere özgü sabit bir adres ve her birey için farklı bir kod numarası yazılı. Kod numarası kuşların bireysel olarak tanınmasını, adresler ise tekrar yakalanan ya da ölü olarak bulunan halkalı bir kuşun, halkalanma bilgilerine ulaşılabilmesini sağlamakta. Halkalama, göç yollarının, kışlama ve üreme alanlarının, göç takviminin, göç stratejilerinin ve popülasyon dinamiklerinin aydınlatılması konusunda en çok veriyi sağlayan bir yöntem. Yaklaşık 30 geri bildirim sayesinde Kızılırmak Deltası’ndan göç eden türlerin göç yolları hakkında bilgi edinildi. Cernek Halkalama İstasyonu’nda halkalanıp Finlandiya, İsrail, Kıbrıs, Polonya, Ukrayna, Suriye, Mısır, Rusya gibi ülkelerde tekrar yakalanan kuşlar olmuş.

2021'de 39 türden 1096 kuş halkalandı
Ornitoloji Araştırma Merkezi tarafından yürütülen 2021 yılı sonbahar göç dönemi kuş halkalama çalışması 15 Ağustos tarihinde başladı ve ekim ayının sonuna kadar devam edecek. Usta halkacı ve Türkiye’nin birçok üniversitesinden gönüllü öğrenciler eşliğinde yürütülen bu döneme ait çalışmalarda şu ana kadar 39 türden 1096 kuş halkalandı.

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