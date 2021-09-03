Elektromanyetik alan oluşturma yöntemi ile eklem ve kas ağrıları iyileşebiliyor

Doku iyileşmesinde temassız bir tedavi yöntemi olan 'süper indüktif' sistem hakkında bilgilendirmede bulunan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ayşegül Başar, bel ve boyun fıtığı, diz kireçlenmelerinde yüzde 87 oranında ağrıda azalma elde edilebildiğini söyledi.

Süper indüktif sistemin yenilikçi elektromanyetik alan oluşturma teknolojisi ile insan vücudunda doku iyileşmesi sağladığına dikkat çeken VM Medical Park Samsun Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği’nden Uzm. Dr. Ayşegül Başar, “Bu şekilde bel ve boyun fıtığı, diz kireçlenmelerinde yüzde 87 oranında ağrıda azalma elde edilmektedir. Özellikle ödemli bölgelerin tedavisinde, kırık iyileşmesinde, kas güçlenmesini gerektiren durumlarda oluşturduğu elektromanyetik alan ile yoğun ve etkin bir tedavi sunmaktadır. Bölgeye odaklanarak yaklaşık 10 santim derinliğe kadar etkinliğini göstermektedir. Bu şekilde kalça ve bel gibi ulaşılması zor bölgelerde de etkin ve başarılı bir tedavi elde edilmektedir. Diğer üstünlüğü ise tek bir cihaz ile tüm tedavi protokollerinin elde edilmesi ve bu esnada cihazın kişinin vücudunda temas etmeyerek tedavi uygulanmasıdır” dedi.



Kasları güçlendirerek eklemlerin yeniden fonksiyon kazandırıyor

Süper endüktif sistemin doku iyileşmesinde, ağrının kesilmesi ve eklemlerin yeniden fonksiyon kazanması ve kasların güçlenmesini de sağlayan bir tedavi şekli olduğunun altını çizen Uzm. Dr. Ayşegül Başar, “Bütün bu etkileri kısa sürede ve herhangi bir ağrı oluşturmadan sağlaması ise ek faydaları arasında yer almaktadır. Süper indüktif sistem tedavisinin özellikle uygulandığı rahatsızlıklar arasında bel ve boyun fıtıkları, omuz kas yırtılmaları, fibromiyalji, kırık iyileşmesi, sinir zedelenmesi, solunum problemleri, tenisçi dirseği, topuk dikeni, tendinit, epikondilit, tuzak nöropatiler, eklem kireçlenmeleri, disk patolojileri, ameliyat sonrasında eklemlerdeki fonksiyon kayıpları, felce bağlı olarak oluşan kas gerginlikleri ve kas güçsüzlüğü bulunmaktadır” diye konuştu.

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