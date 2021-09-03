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Samsun'da bir kişi "FETÖ'ye adın karıştı" diyerek 250 bin lira dolandırıldı

İHA

Samsun'da bir kişi "FETÖ'ye adın karıştı" diyerek 250 bin lira dolandırıldı

Samsun'da kimliği belirsiz şahıs yaşlı adamı telefonla arayarak "FETÖ'ye adının karıştığını" söyleyip korkup kandırarak 250 bin lira dolandırdı.
Olay, Samsun'un Bafra ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz dolandırıcı 76 yaşındaki H.S.'yi telefonla aradı. İddiaya göre, kendini polis olarak tanıtan dolandırıcı, H.S.'ye kimlik bilgilerinin çalındığını ve FETÖ'ye adının karıştığını, bankadaki paralarını ele geçireceklerini söyleyerek, bankadan parasını çekip kendilerine teslim etmesini istedi. Dolandırıcının tuzağına düşen yaşlı adam yanına gelen 25 yaşlarındaki bir kişiye bankadan çektiği 250 bin lirayı teslim etti. Dolandırıcı H.S.'yi yeniden arayıp evini satıp parasını kendilerine vermesini talep etti. Durumdan şüphelenen H.S. dolandırıldığını anlayınca polise şikayette bulundu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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