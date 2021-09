OMÜ, THE Dünya Üniversite Sıralaması 2022’de yer aldı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), üniversitelere ilişkin uluslararası sıralama kuruluşlarının yapmış olduğu sıralamalarda 2018 yılından bu yana göstermiş olduğu performans ve başarıları sürdürerek İngiliz sıralama kuruluşu Times Higher Education’ın (THE) 2022 Dünya Üniversite Sıralamaları’nda 1201+ kategorisinde kendisine yer buldu.

THE 2022 Dünya Üniversiteler Sıralaması 2 Eylül Perşembe günü ilan edildi. OMÜ, 20162017 EğitimÖğretim döneminden itibaren araştırmageliştirme ve proje odaklı çalışmalara, yenilikçiliğe, girişimciliğe, kalite sistemine ve üniversitesanayi iş birliğine sistematik biçimde yönlendirdiği yoğun emek, çaba ve insan kaynağı neticesinde 1662 üniversitenin derecelendirildiği THE 2022 Dünya Üniversiteler Sıralaması’nda, 2018, 2019, 2020 ve 2021 baskılarında sergilediği performansını tekrar yakalayarak, 1201+ grubunda yer almayı başardı.

THE 2022 Dünya Üniversiteler Sıralaması’nda bu yıl 99 ülkeden 1600’ün üzerinde üniversite derecelendirildi. OMÜ, dereceye giren 54 Türk üniversitesi arasında da 20. sırada yer aldı.

THE, Dünya Üniversite Sıralamaları'nı yaparken bir öğretim kurumunun öğretim, araştırma, bilgi transferi ve uluslararası görünüm alanlarındaki performansını değerlendirecek 13 performans göstergesini kullanmaktadır.

Sıralamada birinciliği Oxford Üniversitesi alırken Çin ilk defa ilk 20’de iki kurumla yer almayı başardı. ABD 183 kurumla listede en fazla yer bulan ülke olurken 57 kurumla ilk 200’de en fazla yer alan ülke olmayı da başardı.

Harvard Üniversitesi, eğitim kategorisinde zirvede yer alırken Oxford Üniversitesi araştırma ve Macau Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ise uluslararası olma kategorilerinde zirvede yer aldı. Derecelendirmeye 6 yeni ülke giriş yapmayı başardı: Azerbaycan, Ekvador, Etiyopya, Fiji, Filistin ve Tanzanya.

Bu sene toplamda 1662 üniversite derecelendirildi. Başvuruda bulunan diğer 452 üniversite veri sağladıkları ancak derecelendirilmek için gerekli kriterleri karşılayamadıkları için “raportör” durumunda kaldı.

OMÜ, sanayi iş birliğine verdiği önemin sonucu olarak Sanayi Gelirleri kategorisinde ise dünyada 1083. olmayı başardı.

