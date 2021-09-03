Başkan Deveci: “Zabıta, toplumun aynası”

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, Zabıta Teşkilatı’nın 195. yıldönümünü kutlayarak, “Toplumun gözü sizin üzerinizde. Siz toplumun aynasısınız” dedi.

Atakum Belediyesi tarafından 17 Eylül arasında kutlanan Zabıta Haftası ve Zabıta Teşkilatı’nın 195. yıldönümü nedeniyle belediye binası önünde tören düzenlendi. Törende Atakum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü çalışanları ile bir araya gelen Başkan Deveci yaptığı konuşmada Zabıta Teşkilatı’nın 195. yıldönümünü kutladı.

Başkan Deveci konuşmasında zabıta mesleğinin önemine dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi: ‘’Zabıtanın görev alanına giren konular 1930’larda Belediye Yasası ile birlikte bu konuma gelmiş, yavaş yavaş değişerek 1930, 1956 ve 2005’te son şeklini almıştır. Şu anda yaptığınız görevler bu yasal süreçte belirlenmiş. Eskiden ‘İstishab’ diye adlandırılıyordu. Toplumun güvenliği toplumun sosyal yaşamı ve halk sağlığını korumakla görevlendirilmiş. Zabıtanın bu üç görevi yine var. Daha sonraki yasalarda da daha çok halkın sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak sosyal yaşamın düzenlenmesi görevi var. Bilmediğiniz ve burada size anlatılmayan bir şey daha söyleyeyim. Siz, Peygamberimiz döneminde en adil insan olarak tanınan Hazreti Ömer’in Medine’de yaptığı görevi yapıyorsunuz. Hazreti Ömer’in yaptığı göreve ‘muhtesip’ deniyor. Zabıta teşkilatı İslam’ın Müslümanlığın ilk günlerinden itibaren var. Toplumun sosyal hayatını ve sağlığını düzenliyor.”



“Toplumun aynasısınız”

Zabıta teşkilatının belediye çalışmalarını da yansıttığını vurgulayan Başkan Deveci, “Toplumun gözü sizin üzerinizde. Siz toplumun aynasısınız. Bunun getirdiği sorumlulukları taşımalısınız. Bu sorumlulukları taşımayan, Hazreti Ömer’in adaletini temsil etmeyen, size leke sürecek müdürünüz veya arkadaşlarınız varsa memur disiplini demeden ‘arkadaş sen bu kuruma yakışmıyorsun, elbiseni çıkar başka bir göreve git’ diyebilmelisiniz. Eğer bunu yapabilirseniz bu şehirde huzur olur, sosyal yaşam düzene girer şehirde sağlıklı yiyecek içecek bulunur. Atakum bunu yapabilir. Siz bunu yapabilirsiniz. Çocuklarınıza örnek olun” diye konuştu.



“Aldığımız güçle görev yapıyoruz”

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci konuşmasının ardından Belediyenin Zabıta Müdürü Dursun Demirtaş’a çalışmalarından ötürü çiçek takdim etti. Başkan Deveci’ye teşekkür eden Demirtaş “Başkanımız hem maddi hem manevi yönden bir güç olarak arkamızda olduğunu hissettiriyor. Biz aldığımız bu güçle görev yapıyoruz. Bu güçle sizi görevlere sevk ediyor ve sizin daha rahat vatandaşa hizmet etmenizi sağlıyoruz. Sizlerden de görevlerinizden de çok memnunum. Atakum’a çok güzel hizmetler verdik. Daha güzel hizmetler vereceğimize inanıyorum” şeklinde konuştu.

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