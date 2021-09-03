Samsun polisinden suç ve suçluya geçit yok

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ağustos ayında yapılan denetim ve operasyonlarda suç ve suçluya geçit verilmedi.

İl Emniyet Müdürlüğü, Samsun halkının huzur ve güvenliği, kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü, TEM Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri tarafından 2021 yılı Ağustos ayı içerisinde gerçekleştirilen uygulama ve denetimler sonucunda birçok suç ve suçluyu ve suç unsurunu ele geçirdi.



1050 aranan şahıs yakalandı

0131 Ağustos 2021 tarihleri arasında toplam 265 bin 684 şahsın GBT kontrolü yapıldı. Yapılan kontroller ile operasyonel çalışmalar sonucu toplam 1050 aranan şahıs yakalandı. 138 bin 530 araç kontrol edilerek 25 bin 413 araç ve sürücüsüne işlem yapılmış olup eğitim faaliyetleri kapsamında araç sürücüleri ve yayaların trafik kurallarına uymalarının sağlanması, trafik kuralları konusunda bilinç ve farkındalık oluşturmak amacıyla araç sürücüsü ve yolcuları olmak üzere (695) kişiye trafik eğitimi verildi. Operasyon ve uygulamalarda 1 adet uzun namlulu silah, 63 adet ruhsatsız tabanca, 16 adet av tüfeği, 19 adet kurusıkı tabanca, bin 22 adet çeşitli çaplarda fişek, 13 kg 551,13 gr. esrar, 10 kg 481,48 gr. sentetik kannabinoid (bonzai), 23.767 adet sentetik ecza (gericalyrca hap), 727 adet ecstasy hap, 1 kg 613,78 gr metamfetamin, bin 267 kök kenevir, 55 bin 600 dal boş makaron ile 153 bin 600 dal dolu makaron, 1226 paket sigara, 116,3 kilogram tütün, 15 bin 450 gram bandrolsüz tütün, 434 adet tarihi eser, 502 adet emtia, 42 adet kaçak araç motoru, 274 adet kesici alet, 62,7 litre içki ve 4 litre etil alkol ele geçirildi.



Şok uygulamalar ve yol uygulamaları

Asayiş Şube Müdürlüğü’nce 243 bin 940 şahsın GBT kontrolü yapıldı. Yapılan bu kontroller neticesinde aranması bulunan 471 şüpheli şahıs yakalandı. Ayrıca yapılan denetimlerde 46 bin 482 adet araç kontrol edildi, 334 adet araca işlem yapıldı, 53 adet ruhsatsız tabanca, 14 adet kurusıkı tabanca, 12 adet av tüfeği, 577 adet çeşitli çaplarda fişek, 274 adet kesici alet, 42 gr. esrar maddesi, 109,74 gr. sentetik kannabinoid 67,42 gr. metanfematin, 145 adet extasy hap ve 1647 adet sentetik ecza (gericalyrca) hap) ele geçirildi.

KOM Şube Müdürlüğü tarafından yapılan faaliyetlerde, toplam 47 olay meydana geldi, 79 şahıs yakalandı. Meydana gelen olaylarda 1 adet uzun namlulu silah, 3 adet tabanca, 88 adet çeşitli çaplarda fişek, 4 adet av tüfeği, 4 adet kurusıkı tabanca, 9 adet tabanca şarjörü, 502 adet emtia, 55 bin 600 dal boş makaron, 153 bin 600 dal dolu makaron, bin 226 paket sigara, 62,7 litre kaçak içki, 4 litre etil alkol, 42 adet kaçak araç motoru, 77 paket kaçak çay, 15 paket kaçak kahve, 116,3 kg açık kıyılmış tütün, 15.450 gram bandrolsüz tütün, 10 adet kaçak cep telefonu, 14 adet kaçak cep telefonu aksesuarı, 68 paket kaçak nargile tütünü, 112 paket kaçak nargile kömürü, 23 paket kaçak süt tozu, 420 gram kaçak vitamin tozu, 8 kutu kaçak protein tozu, 434 adet tarihi eser ile 1 adet çek ele geçirilmiş olup 162 şahsın GBT sorgulaması yapıldı.



TEM Şube Müdürlüğü sorumluluk alanında 19 olay meydana geldi. FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisindeki faaliyetlerinden dolayı 10 şahıs hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan, DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde geçmiş dönemde faaliyet gösterdiği yönünde hakkında istihbari bilgiler bulunan 7 şahıs hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan, ‘terörizmin finansmanı’ suçundan 1 şahıs hakkında DHKPC silahlı terör örgütü içerisinde faaliyetlerinden dolayı 1 şahıs hakkında ‘silahlı terör örgütüne yardım etmek’ suçu olmak üzere toplam 19 şahıs yakalandı.



Narkotik, güvenlik, siber, göçmen kaçakçılığı, trafik denetleme çalışmaları

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü sorumluluk alanında toplam 285 olay meydana geldi. Bu olaylarda 397 şahıs yakalandı. Olaylarda 13 kg 509,13 gr. esrar, 10 kg 371,74 gr. sentetik kannabinoid, 22 bin 120 adet sentetik ecza, 582 adet ecstasy hap, 1 kg 546,36 gr metamfetamin, 1,95 gr kokain, 1267 kök kenevir, 7 adet tabanca, 311 adet mermi fişeği, 4 adet tüfek, 46 adet tüfek kartuşu, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi, 9 bin 237 şahsın GBT sorgulaması yapıldı. Güvenlik Şube Müdürlüğü çalışmaları kapsamında 44 olay meydana geldi. Meydana gelen olaylarda 46 şahsa işlem yapıldı. 480 şahsın GBT’si sorgulandı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü çalışmaları kapsamında toplam 92 olay meydana geldi. Bu olaylar ile ilgili 22 şahıs yakalandı, toplam 57 şahsın GBT’si sorgulandı. 7258 S.K.M suçundan (Yasadışı Bahisle Mücadele) suçundan 3 ev 1 iş yeri araması yapıldı. Yapılan ev aramalarında 2 adet sim kart, 4 adet cep telefonu, 3 adet hafıza kartı, 1 adet hard disk ele geçirildi. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü’nce yapılan kontrollerde toplam 2 bin 85 yabancı uyruklu şahıs sorgulandı. Türkiye’ye illegal yollardan giren 3, vize ihlali yapan 7 yabancı uyruklu şahıs hakkında gerekli işlemler yapıldı. Pelitköy Muhafaza Merkezi’nde muhafaza altına alınan 40 yabancı uyruklu şahıstan 1 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi, 16 yabancı uyruklu şahıs çeşitli illerdeki Geri Gönderme Merkezi Müdürlüklerine gönderildi ve 18 yabancı uyruklu şahıs Samsun İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi ve 5 yabancı uyruklu şahıs Pelitköy Muhafaza Merkezi’nde işlemleri devam etmekte. Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri ve uygulama noktalarında yapılan denetimlerde 86 bin 847 araç sürücüsü kontrol edildi, 24 bin 998 araç ve sürücüsüne çeşitli kural ihlallerinden dolayı cezai işlem uygulandı. Yapılan denetimlerde 252 araç sürücüsünün sürücü belgesine el konuldu, 996 araç trafikten men edildi, 22 araca abart egzoz nedeniyle cezai işlem uygulandı. 451 motosiklet sürücüsüne kasksız motor kullanmaktan, 2 bin 262 araç sürücüsüne emniyet kemeri takmamaktan, bin 428 araç sürücüsüne seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmaktan, 599 araç sürücüsüne sürücü belgesiz araç kullanmaktan, 127 araca fazla yolcu taşımaktan, bin 664 araca kırmızı ışık ihlalinden, bin 533 araca duraklama ve park etme kurallarına uymama ve 252 sürücüye alkol veya uyuşturucu maddenin etkisindeyken araç kullanmaktan, 13 araç sürücüsüne ilgili belediyeden izin ve ruhsat almaksızın yetki belgesiz yolcu taşımacılığı yapmaktan cezai işlem uygulandı.

Ayrıca yapılan eğitim faaliyetleri kapsamında araç sürücüleri ve yayaların trafik kurallarına uymalarının sağlanması, trafik kuralları konusunda bilinç ve farkındalık oluşturmak amacıyla araç sürücüsü ve yolcuları olmak üzere 695 kişiye trafik eğitimi verildi.

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