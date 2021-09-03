Çarşamba'da kaza: 11 yaralı Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı kazada yaralandı

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

Kaza, SalıpazarıÇarşamba karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çay Mahallesi Çubukçuoğlu Caddesi üzerindeki kavşakta Nuriye Y. yönetimindeki 34 BPE 453 plakalı otomobille, Gökhan D. idaresindeki 61 BC 309 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucu araçlarda bulunan Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Bekir Şahin, otomobil sürücüleri Nuriye Y., Gökhan D., Efe E., İshak K., Zeynep K., Zümra K., Rukiye K. Arzu K., Göksel K. ve Sündüs A. yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 acil ambulans ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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