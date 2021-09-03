Çarşamba'da servis sürücülerine seminer

Samsun’un Çarşamba ilçesinde okul servis sürücülerine yönelik eğitim semineri düzenlendi.

Çarşamba Cemil Şensoy Kültür Merkezi'nde, okul servis taşımacılığı yapan şoförlere eğitim semineri verildi. Şoförler Odası Başkanı Musa Bala'nın açılış konuşması sonrasında başlayan ve servis şoförlerinin katılım sağladığı seminerde sürücülere trafikte uyacağı kurallar, Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği, Öğrenci Taşıma Uygulamaları Sözleşme Esasları, Yaş Grupları ve Engel Grupları itibarıyla öğrenci, kursiyer ve veli davranış modelleri, sürücü ve rehber personelin etkili iletişim yöntemleri konularında slayt eşliğinde sunum yapıldı.



Seminer pandemi salgını sebebiyle yeni kuralları içeriyor

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amiri Komiser Samet Aydın ve Trafik Polis Memuru Gökhan Aybak'ın sunumunu ile gerçekleştirilen seminerde, servis araçlarında pandemi kuralları çerçevesinde bulundurmaları gereken araç ve gereçler hakkında bilgi aktarıldı. Sürücülerden okul servislerinde araç içi şablonları oluşturulması istenirken her öğrenciye ait oturma planı oluşturularak bir öğrencinin başka bir öğrencinin koltuğuna oturtulmaması sağlanacağı anlatıldı.

Seminere İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amiri Komiser Samet Aydın da katıldı.

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