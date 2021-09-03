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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da 2 kişinin öldürüldüğü barı yakanlar tutuklandı

İHA

Samsun'da 2 kişinin öldürüldüğü barı yakanlar tutuklandı

Samsun’da 2 kişinin bodyguard tarafından öldürüldüğü barı kundaklayan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlıların barı arkadaşları öldürüldüğü için intikam amacıyla benzinle yaktıkları öğrenildi.

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı’nda bulunan bir barda önceki gece saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 27 Temmuz gecesi barda çıkan kavgada görevli bodyguard Yaşar M.'nin (29) silahlı saldırısına uğrayan müşterilerden Kaan Aydenk (22) ve Serdar Karakurt (28) hayatlarını kaybetti. Olaydan sonra yakalanan Yaşar M. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayın olduğu barda isim değişikliğine gidilerek yeni adı ile yarın açılış yapmak için hazırlık sürerken, önceki gece ateşe verilerek yakıldı. Alevler bir anda barın her yanını sardı ve bardan geriye enkaz kaldı. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangını müdahale ederek söndürdü. Yangından barın bitişiğinde bulunan restoran da zarar gördü.

Polis kent güvenlik sistemi kameralarından da destek alarak kundakçıların izini sürdü. Kundaklama olayını yapıp ticari taksiye binen 2 kişinin, Samsun Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne gidip üzerlerindeki kıyafetleri otogarın karşısındaki çöp konteynerine attığı belirlendi. Daha sonra yapılan araştırmada S.İ.K. (25) ve Ö.B.D.(20) adlı kundakçıların otogardan ticari bir taksi ile Amasya'nın Merzifon ilçesine gittikleri tespit edildi. Merzifon'da yakalanan S.İ.K. ve Ö.B.D. Samsun'a getirildi. Şüphelilerin barı arkadaşları öldürüldüğü için intikam amacıyla benzinle yaktıkları öğrenildi.

Cinayet Bürosundaki sorguları tamamlanan 2 şüpheli bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.İ.K. ve Ö.B.D. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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