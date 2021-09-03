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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun’da aşıya dikkat çekmek için konvoy yaptılar

İHA

Samsun’da aşıya dikkat çekmek için konvoy yaptılar

Samsun'da aşılama faaliyetlerine dikkat çekmek amacıyla “Aşı Gönülleri Konvoyu” düzenlendi.

Samsun’da ikinci doz aşı oranlarının düşük olması nedeniyle, ikinci ve üçüncü doz aşının önemine yeniden dikkat çekmek, okullarda yüz yüze eğitimin sağlıklı bir şekilde devamını sağlamak için 25 Eylül tarihleri arasında Sağlık İl Müdürlüğümüz tarafından “Çocuklar Okula; Veliler Aşıya” aşı kampanyası başlatılmıştı. Kampanya kapsamında farkındalık oluşturması amacıyla Samsun Woswos Kulüp, Samsun Motosiklet Kulüp, Samsun Mercedes Kulüp ve Caddenin Efendileri Motosiklet Grubu desteğiyle “Aşı Gönülleri Konvoyu” düzenledi.

Konvoy, Saat 18.00’de Batıpark çok amaçlı tribün önünden hareket ederek, Atakum Karayolları Kavşağı'ndan Atatürk Bulvarı hattı istikametine devam edip, Yenimahalle Kavşağı'ndan Atakent Bulvarı'na doğru ilerledikten sonra, Abdullah Gül Bulvarı Türkİş Kavşağı'ndan Alparslan Bulvarı'na döndü. Etkinlik Atakum Kent Meydanı'ndaki Sağlık İl Müdürlüğü Aşı Noktasında son buldu. Konvoy, Samsun Atakum Kaymakamı Kemal Yıldız ve Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç tarafından karşılanırken, etkinlik motosiklet ve araç kulüplerinden katılımcıların aşılarının yapılmasının ardından son buldu.

Aşıya dikkat çekmek için çeşitli etkinlikler düzenlediklerinin altını çizen Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, “Aşıya dikkat çekmek anlamında bazı etkinlikler düzenliyoruz. Bugün de Samsun Woswos Kulübü, Samsun Motosiklet Kulübü ve Samsun Mercedes Garage üyeleri bizlere destek verdiler. Samsun’da bir konvoy yaptılar. Bu konvoy ile aşıya destek olup, çağrıda bulundular. Kampanyamıza destek verdikleri için kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Bir çağrı da Samsunlulara yapmak istiyorum. Samsun’da aşı oranlarını biraz daha yükseltelim. Okullarımızın tekrardan kapanmaması için çocuklarımızın sağlık ve güvenli bir ortamda eğitim olmaları için lütfen aşılama noktalarına giderek aşılarımızı eksiksiz ve zamanında yapalım. Hep birlikte bu mücadeleden karlı çıkmış olalım” dedi.
Konvoya katılan sürücüler ise çok anlamlı bir etkinlikte aşı olmanın faydasına dikkat çektikleri için mutlu olduklarını söylediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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