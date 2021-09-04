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Fabrika gibi okul, eğitim sezonu öncesi dezenfektan üretimine hız verdi Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde üretilen dezenfektan ve temizlik ürünleri Karadeniz illerindeki okullara gönderiliyor

İHA

Fabrika gibi okul, eğitim sezonu öncesi dezenfektan üretimine hız verdi Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde üretilen dezenfektan ve temizlik ürünleri Karadeniz illerindeki okullara gönderiliyor

Günde 50 ton dezenfektan ve temizlik malzemesi üreten Samsun Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yeni eğitimöğretim sezonu öncesi dezenfektan üretimine hız verildi.
Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, korona virüsle mücadele kapsamında antibakteriyel dezenfektan üretimini sürdürüyor. Okulun Kimya Teknolojisi Alanı döner sermayeye her yıl milyonlarca lira katkı sağlamaya devam ediyor. Geçen yıl 5 milyon TL ciroya ulaşan okul, bu yıl da okullardaki bulaş riskine karşı çok büyük bir misyon üstleniyor.
Korona virüsle mücadele kapsamında kurumların antibakteriyel dezenfektan ihtiyacını karşılamaya çalışan okul, arı gibi çalışarak dezenfektan üretiyor. Kimya Teknolojisi Alanı’nda bulunan öğretmen ve öğrenciler şimdiye kadar Samsun’daki tüm okulların ve Karadeniz’deki birçok okulun dezenfektan ve temizlik maddesi ihtiyacının çoğunu karşılarken, talepte bulunan diğer okulların ihtiyacını karşılamak için de hiç durmadan üretim gerçekleştiriyor.

“Günde 50 ton üretim kapasitemiz var”
Gelen talep do0ğrultusunda üretime hiç ara vermediklerinin altını çizen Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Melek Çelebi, “Milli Eğitim Bakanlığı’nın destek ve emirleri gereği iller bazında ciddi manada dezenfektan, temizlik ürünleri ve maske üretimi döner sermayeye bağlı okullarda devam ediyor. Biz de bu anlamda bölgemize hizmet veriyoruz. İhtiyaç doğrultusunda seri bir şekilde tüm okulların ihtiyacını karşılayacak durumdayız. Günde 50 ton üretim yapacak kapasitemiz var. Ham madde konusunda sıkıntımız yok. Okullarımızın birçoğunun ihtiyacı karşılandı ve hala daha sevkiyat devam ediyor. Okullarımız, 6 Eylül’de hijyenli bir şekilde eğitimöğretime başlayacaklardır” dedi.

“50 kalem temizlik malzemesi üretiyoruz, günde 15 ton üretim sevkiyatı yapıyoruz”
Okulların açılmasına kısa bir süre kala her gün sevkiyat gerçekleştirdiklerini ifade eden Melek Çelebi, “Şu aşamada ilçelere planlanan el dezenfektanı ve sıvı ürünlerinin hepsini değerlendirdiğinizde günde en az 1015 ton ürünün sevkiyatını okuldan gerçekleştiriyoruz. Kolonya, alkolklor bazlı sıvı dezenfektan, yüzey temizleyiciler gibi günün anlamına uygun 50 kalem üründe üretim gerçekleştiriyoruz. Pandemi döneminde dahi hiç ara vermeden bu çalışmaları öğretmen ve öğrencilerin desteği ile devam ettirdik. Bu sürece en büyük katkı bakanlık ve bakanımızdan geldi. Sürekli olarak okullara dezenfektan ve temizlik malzemesi tedarik ediyoruz” diye konuştu.

“2019’da 3,5 milyon TL, 2020 yılında ise 5 milyon TL ciro yaptık”
Geçen yıl 5 milyon TL ciro yaptıklarını belirten Çelebi, şunları söyledi:
“Okulumuz 2018 yılında 1 milyon 750 bin TL ciro yaptı. 2019 yılında 3,5 milyon TL ciroya ulaştık. 2020 yılındaki ciromuz ise 5 milyon TL oldu. 2020 cirosunda bir önceki yıl gibi 2 katına çıkma hedefimiz vardı. Pandemiden dolayı yurtların kapalı olması, okullarda öğrencilerin olmaması sebebiyle tüketime bağlı olarak geçen yıl ciroda hedefi tutturamadık. Amacımız ciroyu yükseltmek değil. İlimiz, bölgemiz ve Türkiye’nin ihtiyaçlarına öğrencilerimizle birlikte hem eğitimöğretim alanında uygulamalı olarak hem de döner sermayeye girecek katkı anlamıyla destek vermeye çalışıyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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