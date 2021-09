Samsun Karadeniz Bölgesi’nde aşılamada 8. sırada Karadeniz’de aşılamada mavi olmayan 2 il kaldı

– Günlük Kovid19 Tablosu’na göre Samsun Karadeniz Bölgesi’nde aşılamada 18 il arasında 8. sırada yer aldı.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, son Günlük Kovid19 Tablosu’nu paylaştı. Tabloya göre en az 1 doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfus yüzdesinde Karadeniz Bölgesi’nde en yüksek aşılama oranına sahip il Amasya oldu. En az aşılama oranına sahip il Gümüşhane olurken, Samsun ise yüzde 81,1 aşılama oranı ile 8. sırada yer aldı. Öte yandan 18 ilin yer aldığı Karadeniz Bölgesi’nde Bayburt ve Gümüşhane hariç diğer 16 ilin hepsi aşılamada mavi kategoriye geçti.



Samsun aşılamada 8. sırada

Karadeniz Bölgesi’ndeki iller arasında en çok aşılama Amasya’da yapıldı. Yüzde 86,2 aşılama oranına sahip Amasya’yı yüzde 84,2 ile Ordu takip etti. Yüzde 83,7 aşılama oranına sahip Artvin üçüncü, yüzde 83,4 aşılama oranına sahip Bartın dördüncü, yüzde 83,3 aşılama oranına sahip Giresun beşinci, yüzde 81,4 aşılama oranına sahip Sinop altıncı, yüzde 81,2 aşılama oranına sahip Bolu yedinci, yüzde 81,1 aşılama oranına sahip Samsun sekizinci, yüzde 81 oranına sahip Çorum dokuzuncu, yüzde 80,9 aşılama oranına sahip Rize onuncu, yüzde 80,3 aşılama oranına sahip Zonguldak on birinci, yüzde 79,8 aşılama oranına sahip Kastamonu on ikinci, yüzde 79,1 aşılama oranına sahip Trabzon on üçüncü, yüzde 78,3 aşılama oranına sahip Tokat on dördüncü, yüzde 76,8 aşılama oranına sahip Karabük on beşinci, yüzde 75,5 aşılama oranına sahip Düzce on altıncı, yüzde 66,3 aşılama oranına sahip Bayburt on yedinci ve yüzde 60,6 oranına sahip Gümüşhane ise on sekizinci sırada yer aldı.

Türkiye genelinde 1. doz aşı yapılma oranı yüzde 79,26 oldu. 2. doz aşı yapılma oranı yüzde 61,18 olurken birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı 96 milyon 378 bin 383 oldu. Öte yandan 49 milyon 197 bin 925 birinci doz, 37 milyon 976 bin 800 ikinci doz ve 8 milyon 871 bin 214 doz da üçüncü doz aşı uygulandı.

