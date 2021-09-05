4 bin 970 adet uyuşturucu hapla yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

4 bin 970 adet uyuşturucu hapla yakalandı

İHA

4 bin 970 adet uyuşturucu hapla yakalandı

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi polisin takibi sonucu 4 bin 970 adet sentetik ecza ile yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı öğrenilen E.R. (36) isimli şahısla ilgili çalışma başlattı. Şüpheli şahısla fiziki teması görülen 2 kişiden 56 kapsül sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayın devamında E.R.'nin ikametine operasyon düzenlendi. Yapılan adamada, 4 bin 970 kapsül sentetik ecza ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 15 bin 050 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan E.R., "uyuşturucu madde ticareti" yapmak suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kontrolden çıkan tır otomobile çarptı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan tır otomobile çarptı
Samsun dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunda başı çekiyor Dr. Ürer: "Yöresel ve genetik olarak bunun fazla olduğunu düşünmekteyiz”
YEREL HABERLER Samsun dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunda ...
Samsunspor’a 22 oyuncu geldi, 24 oyuncu gitti
YEREL HABERLER Samsunspor’a 22 oyuncu geldi, 24 oyuncu gitti
Samsun Karadeniz Bölgesi’nde aşılamada 8. sırada Karadeniz’de aşılamada mavi olmayan 2 il kaldı
YEREL HABERLER Samsun Karadeniz Bölgesi’nde aşılamada 8. ...
Samsun'da kira fiyatları yükselişte Oral: "Bir fırsatçılık var"
YEREL HABERLER Samsun'da kira fiyatları yükselişte Oral: "Bir ...
Doktor, aşı karşıtı kişiyi aşı olmaya böyle ikna etti Samsun’da doktor, mRNA aşısının hücre olduğunu iddia eden vatandaşa yarım saat boyunca aşının faydalarını ve çalışma prensibini anlattı
YEREL HABERLER Doktor, aşı karşıtı kişiyi aşı olmaya böyle ikna ...
"Dünyadaki en iyi 10 öğretmen" arasına seçilen Nurten öğretmenden bir başarı daha
YEREL HABERLER "Dünyadaki en iyi 10 öğretmen" arasına seçilen Nurten ...
Fabrika gibi okul, eğitim sezonu öncesi dezenfektan üretimine hız verdi Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde üretilen dezenfektan ve temizlik ürünleri Karadeniz illerindeki okullara gönderiliyor
YEREL HABERLER Fabrika gibi okul, eğitim sezonu öncesi dezenfektan ...
Samsun’da aşıya dikkat çekmek için konvoy yaptılar
YEREL HABERLER Samsun’da aşıya dikkat çekmek için konvoy yaptılar
Samsun'da otomobil motosiklet ile çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da otomobil motosiklet ile çarpıştı: 1 yaralı
Samsun'da 2 kişinin öldürüldüğü barı yakanlar tutuklandı
YEREL HABERLER Samsun'da 2 kişinin öldürüldüğü barı yakanlar ...
Samsun'da kahvehane önündeki cinayette tutuklu sayısı 3'e çıktı
YEREL HABERLER Samsun'da kahvehane önündeki cinayette tutuklu sayısı ...
Çarşamba'da trafik ışıklarında kaza: 1 yaralı
YEREL HABERLER Çarşamba'da trafik ışıklarında kaza: 1 yaralı
Çarşamba'da servis sürücülerine seminer
YEREL HABERLER Çarşamba'da servis sürücülerine seminer
Samsun'da simide zam: 80 gram simit 2 TL
YEREL HABERLER Samsun'da simide zam: 80 gram simit 2 TL
Çarşamba'da kaza: 11 yaralı Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı kazada yaralandı
YEREL HABERLER Çarşamba'da kaza: 11 yaralı Kamu Hastaneleri ...
Özdemir: “Eğitime sunulan her katkı, geleceğe ışık tutup bizlere umut oluyor”
YEREL HABERLER Özdemir: “Eğitime sunulan her katkı, geleceğe ışık ...
Kahvehane baskınını gerçekleştiren şahsın aracında çok sayıda mermi bulundu
YEREL HABERLER Kahvehane baskınını gerçekleştiren şahsın aracında ...
Samsun polisinden suç ve suçluya geçit yok
YEREL HABERLER Samsun polisinden suç ve suçluya geçit yok
Samsun'da 247 araç trafikten men edildi
YEREL HABERLER Samsun'da 247 araç trafikten men edildi
Başkan Deveci: “Zabıta, toplumun aynası”
YEREL HABERLER Başkan Deveci: “Zabıta, toplumun aynası”
Samsun TSO yeni yerinde, üyelerin hizmetinde
YEREL HABERLER Samsun TSO yeni yerinde, üyelerin hizmetinde
OMÜ, THE Dünya Üniversite Sıralaması 2022’de yer aldı
YEREL HABERLER OMÜ, THE Dünya Üniversite Sıralaması 2022’de yer aldı
Trafik polisleri modifiyeli ve abartı egzozlu araba avına çıktı Samsun'da modifiyeli ve abartı egzozlu arabalara geçit yok
YEREL HABERLER Trafik polisleri modifiyeli ve abartı egzozlu araba ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.