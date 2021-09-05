Samsun'un Alaçam ilçesinde çıkan tartışmada 3 kişi tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı.

Olay, ilçenin Doyran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, önceden hayvanların arazilerine girmesi dolayısıyla aralarında husumet bulunan S.S. (47), H.H. (50), S.H. (42) ve M.G. (44 ), E.G. (19) isimli şahıslar aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.G., ruhsatsız av tüfeği ile S.S., H.H. ve S.H. isimli şahıslara ateş etti. Açılan ateş sonucunda S.S., H.H. ve S.H. yaralandı. Yaralılardan S.S. Hayati tehlike nedeniyle Samsun Eğitim Araştırma Hastanesine, H.H. ve S.H. ise Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili şüpheliler M.G. ve E.G. olayda kullanılan tüfek ile birlikte jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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