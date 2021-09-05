Samsun'da otomobil ile traktör çarpıştı: 2 yaralı

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Samsun'un Alaçam ilçesinde otomobilin traktörle çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, SamsunSinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir eden Kazım Karakuş idaresindeki 55 NG 749 plakalı otomobil, Karlı mevkiinde tarladan ana yola çıkış yapan İsmail Sezer yönetimindeki 55 FL 967 plakalı traktörle çarpıştı. Kazada takla atan otomobildeki sürücü Kazım Karakuş ile Nedime Karakuş yaralandı. Yaralılar 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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