Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (SASKİ) yaptığı Bafra Hacıoğlu İçme Suyu Arıtma Tesisi ile 26 mahallenin su sorunu çözüldü. Musluktan memba kalitesinde su akan mahalle sakinleri büyük sevinç yaşadı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in seçim vaatleri arasında yer alan kırsal mahallerdeki temiz içme suyu problemi, hizmete açılan arıtma tesisleri ve isale hatları ile çözülüyor. 26 mahallenin ihtiyacını karşılayan Hacıoğlu İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde 19 bin 500 kilometre uzunluğunda isale hattıyla temin edilen ham su, saniyede 40 litre arıtılarak memba kalitesine getiriliyor. Ardından su mahallere dağıtılıyor. Yıllardır su sorunu çeken mahallelerden biri olan Örencik’te vatandaşlar kaliteli içme suyuna kavuşmanın sevincini yaşıyor.

Musluklarından kesintisiz su akmasıyla rahat bir nefes aldıklarını belirten mahalle sakini Fahrettin Kaba, "Su kesilip geldiğinde akan su resmen simsiyah oluyordu. Ama şimdi ki su bildiğin hazır su gibi. Tertemiz. Yaptığımız çayın tadı bile değişti. Eski su ile bırakın çay ve yemek yapmayı çamaşır bile yıkanmıyordu. Yıllarca kuyulardan su çektik. Ama şimdi çok şükür su problemimiz çözüldü. Mustafa Başkanımızdan Allah razı olsun" dedi.



“Yıllarca kovalarla su taşıdık”

47 yıldır Örencik Mahallesi'nde yaşayan Muradiye Yılmaz, "Yıllardır hem su kıtlığı yaşadık hem simsiyah bir su aktığını gördük musluklardan. Tarlada çalışıyorduk, oradan gelip bir de çeşmelerden kovalarla su taşıyorduk. Çok zorluk yaşadık. Su olmadığı zaman gerçekten hiçbir şey olmuyor. Sonra su geldi ama inanın çok kötüydü. Akan su ile duş bile yapamazdık. Şimdi arıtma tesisi sayesinde şuan musluğu açtığımızda pırıl pırıl bir su akıyor. Bizden mutlusu yok" diye konuştu.



“Asla musluklardan su içemezdik”

Yıllardır akan suyun içilecek durumda olmadığını söyleyen Ayşe Kaba da, "4050 senelik su sorunumuz çözülmüş oldu. Bidonlar ile temiz su taşımaktan kollarım bile tutmaz oldu. Ama şimdi hayat var. Artık arıtılmış, sağlıklı suyu gönül rahatlığı ile içebiliyoruz. Suyla birlikte köyümüze hayat geldi. Mustafa başkanıma köyüm adına teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.



“Başkanımız söz verdi sorunumuz çözüldü”

Örencik Mahalle Muhtarı Şaban Kurt, "Eskiden musluktan akan suyu inanın tarif etmek mümkün değil. Elinizi yüzünüzü bile yıkayamayacak kadar kötüydü. İlk önce tankerlerle su taşıdık. Ama sağolsun Mustafa Başkanımız bize söz verdi. ‘Sizi tertemiz sağlıklı suya kavuşturacağım’ dedi ve gereğini de yaptı. Arıtma Tesisi devreye girdiği günden beri memba kalitesinde su içiyoruz. Ömrümüz çeşmelerden su taşıyarak, kuyulardan su çekerek geçti. Çok şükür o günler geçmişte kaldı. Daha güvenilir, sağlıklı, kaliteli suya kavuştuk" ifadelerini kullandı.



"Çeşmelerinden arıtılmış su akmayan tek bir hane kalmayacak"

Seçimlerde halka verilen tüm sözleri yerine getirmek için çalıştıklarını söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Kırsal mahallelerimizin tümünde altyapı sorunu Allah’ın izniyle kalmayacak. Türkiye’de bir ilke imza atmak için yola çıktık ve bu hedef doğrultusunda tüm ekiplerimizle sahada gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Öyle mahallelerimiz var ki sorunu çözmek çok zor. Ama bu iş gönül işi. Sorunu çözmek de suyu getirmek de bizim işimiz. Çeşmelerinden arıtılmış su akmayan tek bir hane bırakmayacağız" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.