Fındık yüklü minibüs takla attı: 3 yaralı

Samsun'da yaklaşık 1 ton fındık yüklü minibüsün yolan çıkarak karşı şeride geçip takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Trafik polisleri kaza yapan araçtaki fındık çuvallarını başka araca taşımaya yardım etti.



Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi SamsunOrdu karayolu 25. kilometresi Gelemen mevkisinde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Ayan idaresindeki 55 RE 042 plakalı 20 çuval içinde yaklaşık 1 ton fındık yüklü minibüs direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak refüjden karşı şeride geçip takla atarak ters döndü. Kazada, Züleyha Ayan Ermin (38), Şevval Rukiye Ermin (6) ile Asude Sena Ermin (8) yaralandı. Yaralılar, 112 Sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası minibüste bulunan yaklaşık 1 ton fındık başka bir araca nakledildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğünde görevli polis memurları da fındık çuvallarının taşınmasına yardım etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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