Çarşamba’da intihar girişimi!

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Samsun’un Çarşamba ilçesine intihar girişiminde bulunan 79 yaşındaki bir şahıs ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.



Olay, Çarşamba ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ruhsal bunalımda olduğu iddia edilen A.E. (79) isimli şahıs av tüfeği ile intihara teşebbüs etti. Tüfekten çıkan saçmalarla başından ağır yaralanan şahıs, 112 Acil Ambulans ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



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