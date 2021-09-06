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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da trafik kazası: 7 yaralı

İHA

Samsun'da trafik kazası: 7 yaralı

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Bafra ilçesi Sinop karayolu Yakıntaş mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Doğukan Yüksel idaresindeki 55 AEL 538 plakalı otomobil Duran Bircan idaresinde 55 NT 982 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Doğukan Yüksel ve Duran Bircan ile Burak Ay, Esin nur Ay, Cihangir Ay, Emine Bircan ve Zeynep Arı yaralandılar. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Bafra Devlet hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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