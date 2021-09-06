Rektör Ünal: “OMÜ’nün AR-GE çalışmaları eğitime ve üretime dönüşmeli”

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, OMÜ’nün araştırmageliştirme (ARGE) çalışmalarının eğitime ve üretime dönüşmesi gerektiğini söyledi.

OMÜ ARGE politikasına bağlı olarak üniversite bünyesindeki araştırma ve uygulama merkezlerini yeniden yapılandırmak ve OMÜ’nün kendi kaynaklarını üretmesini sağlayacak hususları görüşmek amacıyla Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal’ın başkanlığında toplantı düzenlendi. Rektörlükte düzenlenen toplantıya; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cengiz Batuk, Prof. Dr. Fehmi Yazıcı ve Prof. Dr. Recep Sancak’ın yanı sıra araştırma ve uygulama merkezlerinin müdürleri katıldı.



“Araştırma merkezlerini tek bir yerden koordine edecek bir yapılanma oluşturuldu”

Toplantıda OMÜ’nün araştırma üniversitesi olma hedefiyle çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Rektör Ünal, bu hedefte önemli bir misyon üstlenecek araştırma ve uygulama merkezlerini, tek bir çatı altından koordine ederek işlevini arttıracak bir yapılanma oluşturduklarını açıkladı. Kurupelit Kampüsü’nde yakın bir zamanda faaliyete geçecek merkezde, OMÜ bünyesindeki tüm araştırma ve uygulama merkezlerine ait müdürlüklerin bulunacağını belirten Rektör Ünal, bu merkezin binası bulunmayan araştırma ve uygulama merkezlerine uygun ortam sağlamanın yanı sıra merkezler arasında ortak çalışma ve ortak proje üretme imkânı oluşturacağını da belirtti.



“Lisans düzeyindeki öğrenciler ARGE çalışmalarına yönlendirilmeli”

ARGE faaliyetlerine ağırlık vererek ARGE’ye 25 milyon TL’lik bir bütçe ayırdıklarını kaydeden Rektör Ünal, “Eğitimin ARGE ile bir döngü oluşturması gerekiyor. ARGE çalışmalarından elde edilen bilgiyle eğitimin revize edilerek ARGE’nin yeniden güçlendirilmesi gerekiyor. Bunun yanında tüm kampüsün bir laboratuvar gibi düşünülerek öğrenci için bir eğitim alanı olarak düşünülmesini istiyoruz. Sınıfta verilen eğitimin yanında kampüs içinde geçirdiği tüm zaman, öğrencinin eğitiminin bir parçası olmalı” dedi.

Lisans düzeyinde eğitim gören öğrencilerin ARGE’ye yönlendirilmesi gerektiğinin de altını çizen Rektör Ünal, “Bunu üniversite eğitiminin bir parçası olarak görüyoruz. OMÜ’yü tercih eden öğrenci, ARGE imkânlarından faydalanabileceğini bilerek tercih edebilmeli. Onun tercihini etkileyecek bir sonuç hedefliyoruz. Lisans düzeyindeki öğrencilerin OMÜ’nün imkânlardan faydalanarak düşünce üretecek ve düşünceyi projeye dönüştürecek yeteneklere sahip olması gerek. Bu noktada akademik danışmana ihtiyaç var. Tüm akademisyenlerimizin araştırma yapmadıkları durumlarda, danışman olarak sisteme katılmasını arzu ediyoruz” şeklinde konuştu.



“OMÜ’nün ARGE çalışmaları eğitime ve üretime dönüşmeli”

OMÜ’nün ARGE çalışmalarında iki kriterinin olduğunu vurgulayan Rektör Ünal, “Bunlardan biri eğitime dönüşmesi diğeri de ticarileşerek üretime dönüşmesidir. Sadece yayın çıkaran proje değil, üretime dönüşecek projeyi destekleyeceğiz. ARGE geleneğini yaygınlaştırmamız gerekiyor” sözlerine yer verdi.



“OMÜ’nün araştırma üniversitesi olması için araştırma merkezleri motor güç olmalı”

OMÜ’nün bir bütün olarak güçlenmesi ve tüm birimlerinin aynı hedefe yürümesi için yapılan çalışmaları aktaran Prof. Dr. Ünal, “OMÜ’nün üniversiteler arasındaki lig ayrımında edinebileceği en doğal yer araştırma üniversitesi olmasıdır. Bu durumda araştırma ve uygulama merkezleri de araştırma üniversitesi olmanın motor gücü olarak misyon üstlenmeli” ifadelerini kullandı.

Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal’ın ardından Rektör Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cengiz Batuk, Prof. Dr. Fehmi Yazıcı ve Prof. Dr. Recep Sancak ile araştırma ve uygulama merkezlerinin müdürlerinin fikir ve görüşlerini bildirmesiyle toplantı sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.