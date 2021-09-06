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Samsun’da yüz yüze eğitim başladı Yüz yüze eğitimi isteyen de var, 'uzaktan eğitim devam etsin' diyen de

İHA

Samsun’da yüz yüze eğitim başladı Yüz yüze eğitimi isteyen de var, 'uzaktan eğitim devam etsin' diyen de

Tüm Türkiye’de okulların yüz yüze eğitime başlaması ile birlikte okulların açılmasına sevinenler de uzaktan eğitimin devam etmesini isteyenler de var.
Türkiye’de milyonlarca öğrenci 6 Eylül itibarıyla yüz yüze eğitime ‘merhaba’ dedi. Samsun’da da uzun bir aranın ardından okula başlayan öğrenciler yüz yüze eğitime başlamanın heyecanını yaşadı. Öğrenciler ve veliler okulların başlamasından memnun olduklarını ancak pandeminin kendilerini endişelendirdiğini ifade etti.

“1,5 yıllık bir kaybımız oldu”
Okulların açılmasından mutlu olduğunu dile getiren öğrenci velisi Cemile Türkdal, “Okullar açıldığı için mutluyuz. Çünkü çocuklarımız evde hapsolmuştu. Derslerinden de çok geride kaldılar. 1,5 yıllık bir kaybımız oldu. İnşallah okullar devam eder. Çocuklarımız uzaktan eğitimi çok fazla ciddiye almıyorlardı. Yüz yüze eğitim her zaman için tercihimizdir. Benim çocuğum 6. sınıfa gidiyor. Okulu pek özlemediğini söyledi. Çünkü evde rahata alışmıştı. 1 hafta içinde okula da alışacağını umuyorum” dedi.

“Öğrencilerin ‘çevrimiçi’ yerine okulda eğitim almasını tercih ederim”
Yüz yüze eğitimin, uzaktan eğitime oranla daha verimli olduğunu ifade eden öğrenci velisi Aziz Güney, “Vatana millete hayırlı olsun. Okullarımız açıldı. İnşallah bu korona virüsten kurtuluruz. İyi bir eğitimöğretim sezonu geçiririz inşallah. Benim çocuğum 5. sınıfa gidiyor. Ben öğrencilerin okulda eğitim almasını tercih ederim. Uzaktan eğitim biraz zor oluyor. Bazen internet çekmiyor, takılmalar oluyordu. İnşallah okullar bir daha kapanmaz” diye konuştu.

“Yakında liseye geçeceğiz, yüz yüze eğitim daha iyi oldu”
Okulların açılmasının lise sınavları için daha iyi olduğunu vurgulayan 8. sınıf öğrencisi Murat Ay, “Ben okullar açıldığı için çok mutluyum. Çünkü yüz yüze eğitim biz öğrenciler için daha güzel. Uzaktan eğitimde dersleri anlayamıyorduk. Yakında liseye geçeceğiz. O yüzden yüz yüze eğitim daha iyi oldu. Yüz yüze eğitimde hocalarımız dersleri kendisi gösteriyor ve deftere yazdırıyor. Uzaktan pek verimli olmadığını düşünüyorum. Okulda kurallara uyuyoruz. Mesafemizi koruyup, maske takıyoruz” şeklinde konuştu.

“Pandemi olduğu için uzaktan eğitimi tercih ediyorum”
8. sınıf öğrencisi Umut Topkara ise şunları söyledi:
“Uzaktan eğitim döneminde öğrenciler pek bir bilgi öğrenemedi. Okulların açılması hem iyi hem de kötü oldu. Çünkü pandemi devam ediyor. Okulu ve arkadaşlarımızı özledim. Salgın olmasa yüz yüze eğitimi tercih ederdim ama pandemi olduğu için uzaktan eğitimi tercih ediyorum.”
Öğrencileri okullarına bırakan veliler de okul dışındaki korkuluklardan öğrencileri izlediler. Öte yandan okul görevlileri tarafından her teneffüste belirli aralıklarla maske ve mesafe uyarısı yapılıyor.

Vali Dağlı: “Bu eğitimöğretim yılının önceki yıllardan daha verimli ve başarılı geçirilmesi temenni ediyorum”
Yeni eğitimöğretim yılı öncesi bir açıklama yayımlayan Samsun Valisi Doç Dr. Zülkif Dağlı da şunları kaydetti:
“Korona virüsün tüm alanlarda olduğu gibi eğitimöğretim hayatımız üzerindeki etkisinin de son bulacağına olan ümitle, araştırıp sorgulama yeteneğine sahip, bilgi üretebilen ve bilimsel gelişmeleri takip edebilen nesiller yetiştirmek adına yeni bir heyecanla değerlendirilmesi gereken bu yılın, çocuklarımızın hem pozitif bilimleri kavraması hem de milli ve manevi değerlerini öğrenmesi ve içselleştirmesi anlamında çok iyi bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğine inanıyorum. Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma hedefi doğrultusunda en önemli basamağın nitelikli bir eğitim olduğundan hareketle, öğrenci, öğretmen ve velilerimiz arasında kurulacak sağlıklı bir iletişim ve iş birliği ile 20212022 eğitimöğretim yılının önceki yıllardan daha verimli ve başarılı geçirilmesi temenni ediyor, sevgili öğrencilerimiz başta olmak üzere öğretmenlerimize, eğitim camiamıza, velilerimize, ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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