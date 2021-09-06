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Uyku apnesi belirtileri ve tedavisi Dr. Bilgin: "Uyku hastalarında yüzde 1 ile 3 arasında ölüm görülür"

İHA

Uyku apnesi belirtileri ve tedavisi Dr. Bilgin: "Uyku hastalarında yüzde 1 ile 3 arasında ölüm görülür"

Göğüs Hastalıkları Uzm. Dr. Salih Bilgin, uyku apnesinin görüldüğü kişilerde tansiyon, kalp ritim bozukluğu, kalp damar tıkanıklığı, kalp yetmezliği, mide sorunları gibi her türlü hastalık görülme ihtimalinin fazla olduğunu söyledi.
Medicana International Samsun Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzm. Dr. Salih Bilgin uykuda solunum yolu hastalıkları ile ilgili bilgi verdi. Bu hastalığın uyku esnasında solunum yolu tıkmamasına bağlı kandaki oksijen düzeyinin düşmesiyle gelişen bir hastalıklar grubu olduğunu belirten Uzm. Dr. Bilgin, "Biz en çok ilgilendiğimiz hastalıklar uykuda nefes durması hastalığıdır. Uykuda nefesi duran hastaların uykusunda belirli kesintiler olur ve sabahları yorgun kalkar. Bu hastalığın tanısında tek bir tanı yöntemi vardır. Uyku testidir. Horlamak, nefes durması gibi semptomlar varsa bu hastalığı görülme oranı yüzde 90'dır. Bunun yanında uyku testi yaparak bu hastalığa tanı koyuyoruz" dedi.

Belirtiler ve tedavi
Bu hastalığın tanısının koyulduğu kişilerde her türlü hastalık olabileceğine dikkat çeken Dr. Bilgin, "Uyku hastalığının genel belirtileri bu hastalar genelde horlarlar, sabahları çok yorgun kalkarlar, gece aşırı terlemesi olur. Sabah kalkınca baş ağrısı şikayetleri olur. Göğüste sıkışma ve çarpıntı olur. Gece sık sık tuvalete kalkarlar. Gündüz aşırı uyku hali ve unutkanlık olur. Depresyondan dolayı hiçbir şeyden zevk almaz. Bu hastalarda yüzde 1 ile 3 arasında ölüm görülür. Uyku testinde 1 gece uyku merkezinde yatarak sabaha kadar hastayı kaydederiz. Sabaha kadar saatteki nefes durma ya da yavaşlama durumuna bakarız. Eğer nefes durma ve yavaşlama sayısı 5'in üstünde ise bu hastalık vardır. 5 ile 15 ise hafif deriz, 15 ve 30 ise orta derece deriz, 30 üzeri ise uyku apnesi var deriz. Eğer uyku apnesi varsa bu bir multidisipliner hastalık olduğu için kulak, burun, boğaz uzmanına göndeririz. Bu hastalığın görülen kişilerde tansiyon, kalp ritim bozukluğu, kalp damar tıkanıklığı, kalp yetmezliği, mide sorunları gibi her türlü hastalık görülme ihtimali fazladır" diye konuştu.

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