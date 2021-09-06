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Okul döneminde kahvaltı şart Okul çağı çocukları için olmazsa olmaz öğün kahvaltı

İHA

Okul döneminde kahvaltı şart Okul çağı çocukları için olmazsa olmaz öğün kahvaltı

Diyetisyen Deniz Tığlı Torun, okul döneminde kahvaltının şart olduğunu belirterek, “Gece açlığı sonrası çalışmaya başlayan vücudun yakıtı kahvaltıdır. Bu sebeple okul çağı çocukları için olmazsa olmaz öğün kahvaltıdır” dedi.
Samsun FBM Tıp Merkezi Uzman Diyetisyen Deniz Tığlı Torun, okul döneminin başlamasıyla velilere ve öğrencilere beslenme önerilerinde bulundu. Olmazsa olmaz öğünün kahvaltı olduğuna dikkat çeken Diyetisyen Deniz Tığlı Torun, "Aile ve çocuğun alışkanlığına göre mümkünse evde yumurtalı klasik bir kahvaltı yapılmalı. Eğer sabah iştahsızlığı veya acele etme gibi faktörler varsa; tahıllı sandviç ve süt sağlıklı kahvaltı görevini görecektir” diye konuştu.
Yemek çıkmayan okullarda beslenme çantasının önem taşıdığını ifade eden Deniz Tığlı Torun, “Öğle yemeği var olan bir okulsa menüler takip edilip evdeki akşam öğünleri öğleye göre dengeli oluşturulmalıdır. Yemek çıkmayan okullarda ise beslenme çantası önem taşıyor. Çocuğunuzun sıkılmayacağı farklı menüler oluşturabilirsiniz. Örneğin; tam buğday unundan yapılmış peynirli ve reçelli krepler / ev köftesi ile yapılmış hamburger (yanında sevdiği sebze ve yeşillikler ile) hazırlanabilir” şeklinde konuştu.

Teneffüs araları
Kantin abur cuburlarına dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Diyetisyen Torun, ”Bu konuda sorumluluk elbette ebeveynlerde. Çocuklarınızın beslenme çantasına sağlıklı ara öğünler mutlaka koyun. Ders aralarında elbet ara öğün ihtiyacı olacaktır. Kantinden satın almak istediği zamanlar için ise ayran / süt gibi sağlıklı seçeneklere yönlendirmek en doğrusu olacaktır. Su tüketiminin önemi anlatılmalı ve gün içinde çocuğun yeterli su tükettiğinden emin olunmalıdır. Son olarak sağlıklı beslenmenin yanı sıra propolis, probiyotik ve omega 3 takviyeleri ile bağışıklıklarına destek olmak bu dönemde çok önemlidir” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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