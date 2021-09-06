Samsun'da 262 bin öğrenci ders başı yaptı

Samsun'da yaklaşık 262 bin öğrenci yüz yüze eğitime ‘merhaba’ dedi.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, "Bir buçuk yıl süren uzun bir aranın ardından, yüz yüze eğitime kaldığımız yerden devam etmenin sevinç ve heyecanını yaşıyoruz. Okullarımız çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin varlığıyla yeniden anlam kazanacak" dedi.

Okulların yüz yüze eğitime açılmasıyla Samsun'da 1173 okulda eğitim başladı. Yaklaşık 20 bine yakın öğretmenin görev yaptığı okullarda pandemi tedbirleri alındı. Samsun'da okula başlayan yaklaşık 262 bin öğrenci ise uzun aradan sonra okula gitmenin heyecanın yaşadı.

Samsun'a yeni atanan İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ise yaptığı açıklamada, "Sınıflarımız, okul bahçelerimiz öğrencilerimizin neşeli sesleri ve eğitimin güzelliğiyle aydınlanacak. Bu vesileyle sevgili öğrencilerimizin, kıymetli öğretmen ve velilerimizin, tüm eğitim çalışanlarımızın yeni eğitim öğretim yıllarını ve yüz yüze eğitime dönüşümüzü tebrik ediyorum. Kaybettiğimiz zamanın telafisi ve eksiklerimizin giderilmesinde, üzerimize düşen görev ve sorumlulukların farkında olarak müspet bir istikamet çizeceğimizden emin olabilirsiniz. Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak; ortak aklın birleştiriciliğine inanan, meselelerin özüne nüfuz eden, öğrenci odaklı eğitim stratejileri geliştirebilmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Millî, manevî değerlerin yaşatıldığı , çağın gerekliliklerine uygun, sağlıklı ve güvenli bir eğitim ortamını çocuklarımız için sunmak en büyük gayemizdir. Bu duygu ve düşüncelerle 20212022 eğitimöğretim yılının öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve değerli velilerimiz için hayırlar getirmesini temenni ediyor; aydınlık yarınlara, eğitimin kılavuzluğunda ulaşacağımızı ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

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