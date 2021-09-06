Samsun'da trafik kazası: 1 ölü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da trafik kazası: 1 ölü

İHA

Samsun'da trafik kazası: 1 ölü

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim C.P. idaresindeki 55 EZ 034 plakalı otomobil 60 yaşındaki Cemal G.'ye çarptı. Kazada ağır yaralanan Cemal G. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Cemal G. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Demirtaş: “Zabıtanın görevi sadece seyyar satıcı değil”
YEREL HABERLER Başkan Demirtaş: “Zabıtanın görevi sadece seyyar ...
Minikler okul kitaplarını Vali Dağlı'nın elinden aldı
YEREL HABERLER Minikler okul kitaplarını Vali Dağlı'nın elinden aldı
Kaymakam Zaman’dan yaşlı ve çocuklara şefkat
YEREL HABERLER Kaymakam Zaman’dan yaşlı ve çocuklara şefkat
Tomruk yüklü traktör devrildi: 2 yaralı
YEREL HABERLER Tomruk yüklü traktör devrildi: 2 yaralı
Otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı
Şehidin oğlu, 'şiddet' iddiasıyla devlet korumasına alındı
YEREL HABERLER Şehidin oğlu, 'şiddet' iddiasıyla devlet korumasına ...
Samsun’da jandarma okul servislerini denetledi
YEREL HABERLER Samsun’da jandarma okul servislerini denetledi
Rektör Ünal: “Üniversite ve sanayi iş birliğini güçlendirmek istiyoruz” ‘Sektörel İş Birliği İstişare Toplantısı’
YEREL HABERLER Rektör Ünal: “Üniversite ve sanayi iş birliğini ...
Samsun'da 262 bin öğrenci ders başı yaptı
YEREL HABERLER Samsun'da 262 bin öğrenci ders başı yaptı
Okul döneminde kahvaltı şart Okul çağı çocukları için olmazsa olmaz öğün kahvaltı
YEREL HABERLER Okul döneminde kahvaltı şart Okul çağı çocukları için ...
Uyku apnesi belirtileri ve tedavisi Dr. Bilgin: "Uyku hastalarında yüzde 1 ile 3 arasında ölüm görülür"
YEREL HABERLER Uyku apnesi belirtileri ve tedavisi Dr. Bilgin: "Uyku ...
Düğünde yorgun mermi ile vuruldu
YEREL HABERLER Düğünde yorgun mermi ile vuruldu
Samsun'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ...
Okul reddinin yaşanma riskini azaltacak tüyolar Tutarlı olmak çocuğun kaygısını azaltıcı rol oynar
YEREL HABERLER Okul reddinin yaşanma riskini azaltacak ...
Samsun’da yüz yüze eğitim başladı Yüz yüze eğitimi isteyen de var, 'uzaktan eğitim devam etsin' diyen de
YEREL HABERLER Samsun’da yüz yüze eğitim başladı Yüz yüze eğitimi ...
Sezon istavrit bereketiyle başladı, balıkçıların umudu arttı
YEREL HABERLER Sezon istavrit bereketiyle başladı, balıkçıların ...
19 Mayıs ilçesinde tenis turnuvası
YEREL HABERLER 19 Mayıs ilçesinde tenis turnuvası
Rektör Ünal: “OMÜ’nün AR-GE çalışmaları eğitime ve üretime dönüşmeli”
YEREL HABERLER Rektör Ünal: “OMÜ’nün AR-GE çalışmaları eğitime ve ...
Samsun'da otomobil bariyere çarptı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da otomobil bariyere çarptı: 3 yaralı
Samsun'da trafik kazası: 7 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da trafik kazası: 7 yaralı
Çarşamba’da intihar girişimi!
YEREL HABERLER Çarşamba’da intihar girişimi!
Fındık yüklü minibüs takla attı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Fındık yüklü minibüs takla attı: 3 yaralı
SAMÜ'ye TEKNOFEST’te 2 ödül
YEREL HABERLER SAMÜ'ye TEKNOFEST’te 2 ödül
Uyuşturucu ticaretinden 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticaretinden 1 kişi tutuklandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.