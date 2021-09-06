Samsun'da trafik kazası: 1 ölü

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Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim C.P. idaresindeki 55 EZ 034 plakalı otomobil 60 yaşındaki Cemal G.'ye çarptı. Kazada ağır yaralanan Cemal G. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Cemal G. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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