Başkan Demirtaş: “Zabıtanın görevi sadece seyyar satıcı değil”

– İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, zabıtaların belediyenin sokaktaki her işine karışacak bir yapı olduğunu belirterek, “Sadece seyyar satıcı ile uğraşmak değil göreviniz. Siz, belediyenin sokakta göremediği eksiklikleri de görmekle mükellefsiniz” dedi.

Zabıta Haftası dolayısıyla belediye bünyesinde görev yapan zabıtalar ile Ihlamur Kafe’de bir araya gelen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, görevliler ile sohbet etti. Zabıtaların tek görevinin seyyar satıcı olmadığını hatırlatan Demirtaş, önemli uyarılarda bulundu.



“Görevinizi yaparken yıkıcı ve kırıcı olmayın”

Zabıtalardan insanlara karşı hoşgörülü olmalarını isteyen Başkan Demirtaş, “İnsanlara yapılan yaklaşım ile insanların size karşı olan davranışları birbiriyle örtüşür. Siz insanlara hoşgörü ile yaklaşır öyle seslenirseniz, daha güzel tepkiler alırsınız. Görevimizi yapacağız ama görevimizi yaparken de insanları yıkıcı, kırıcı olmamız gerekiyor. ‘Millet iyilikten anlamaz, bunları dövelim, hizaya getirelim’ anlayışı olmaması lazım. Bizim görevimiz bu değil. Biz kolluk kuvveti filan değiliz. Bizim görevimiz; insanlara zabıtai hizmetler çerçevesinde işimizi doğru yapmaya gayret etmektir. Bir kusur için birkaç kez uyardınız, tebligat yaptınız, yine suç işlenmeye devam ediyorsa kolluk kuvvetini yanınıza alacaksınız onlarla beraber konuyla ilgileneceksiniz. Orada kişiyle birebir kavga etmek değil, olayı kolluk kuvvetleri ile çözmeniz gerekiyor” dedi.



“Zabıtanın görevi sadece seyyar satıcı değil”

Kent idaresinde zabıtaların her anlamda büyük önem arz ettiğini ifade eden Demirtaş, şunları söyledi:

“İlk başkanlık dönemimde ‘sıfır işgal’ adı altında bir çalışma başlattım. ‘Kapı önlerine kesinlikle bir şey koyulmayacak’ dedik. Bazı kişiler, ‘Ben başkana (Necattin Demirtaş’a) oy verdim, malzemelerimi kaldırmam’ dedi. Bizim böyle bir şey kabul etmemiz mümkün değil. Bize oy ve gönül vermiş kişiler, bizim koyduğumuz kurallara ilk önce uyacak kişilerdir. Bu, zabıtalar için de geçerli. Zabıta, belediyenin sokaktaki her işine karışacak bir yapıdır. Temizlik sıkıntılıysa, yol bozuksa, çukur varsa, harfiyat varsa hemen resmini çekip ilgili birime bildirecek. Sadece seyyar satıcı ile uğraşmak değil göreviniz. Siz, belediyenin sokakta göremediği eksiklikleri de görmekle mükellefsiniz. Zabıta sayısı az, sayıyı arttıracağız. Zabıtalar sokaklardan sorumlu olacak. Hangi alandan kim sorumlu, o arkadaş alanı sürekli gezerek gördüğü eksikliği ilgili birime aktaracak. Biz işini yapan, görevini layıkıyla yapan, oyunu bana veren demiyorum, görevini adam gibi yapan adam benim baş tacımdır. En kıymetli adamımdır.”

