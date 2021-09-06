Ayak deformite tedavisinin önemi

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Kubilay Ersin Türkmen, "Ayak deformiteleri estetik probleme yol açmakla kalmaz, aynı zamanda ayakkabı giymeyi de zorlaştırır, ağrıya neden olarak günlük hayatı olumsuz etkiler" dedi.

Büyük Anadolu Hastaneleri Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Kubilay Ersin Türkmen ayak deformiteleri hakkında bilgi verdi. Ayakların, vücudun tüm yükünü çeken, yeryüzüyle temasımızı sağlayan, çok önemli olmalarına rağmen hep geri planda kalmış uzuvlar olduğunu belirten Dr. Ersin Türkmen, "Özellikle alt ekstremitede olması, vücudun tüm yükünü taşıması ve gün içerisinde sürekli aktif olması nedenleri ile birtakım deformasyonlara uğramaktadır. Ayak deformiteleri günlük hayatta sık karşılaştığımız durumlardandır. Bunlar konjenital yani doğuştan itibaren görülebilecekleri gibi travma, uygunsuz tedavi, tendon yetmezlikleri, nörolojik problemler gibi nedenlere bağlı olarak sonradan da gelişebilir" diye konuştu.



Ortopedi uzmanına başvurun

Dr. Kubilay Ersin Türkmen, "Altta yatan neden önemli olmakla beraber deformitesi olan hastalarda uygulanacak tedavi sonrasında düz ve stabil basan bir ayak elde etmek amaçlanır. Bunu sağlamak amacıyla kemik ve eklemlerin uygun pozisyona getirilip, tespiti gerekir. Bunun yanında nörolojik problemlere bağlı deformitelerde kemik ameliyatlarına tendon transferi veya transferlerinin eklenmesi gerekir. Bu şekilde deformiteye neden olan kas dengesizliği düzeltilerek, deformitenin tekrarlaması engellenir ve düz, ağrısız basan bir ayak ile hastamızın sağlıklı bir şekilde yürümesi sağlanır. Bu durumda hastaların mutlaka alanında tecrübeli bir ortopedi uzmanına başvurması önermekteyiz" şeklinde konuştu.

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