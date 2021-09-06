Yorgun mermi fındık toplayan kadına isabet etti

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Samsun'da yorgun mermi bahçede fındık toplayan kadının ayağına isabet ederek yaraladı.

Olay, Samsun'un Terme ilçesinin Kocaman Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahçede fındık toplayan F.Ö.(41) adlı kadının ayağına, kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla havaya açılan ateş sonucu tabancadan çıkan kurşun isabet etti. Yorgun mermi diye tabir edilen kurşunla yaralanan F.Ö., Terme Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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