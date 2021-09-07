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DSP Genel Başkanı Aksakal: “İçeriden ve dışarıdan birçok kesim dış güçlerle hareket ediyor”

İHA

DSP Genel Başkanı Aksakal: “İçeriden ve dışarıdan birçok kesim dış güçlerle hareket ediyor”

Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, “Hem içimizden, hem de dışarıdan asil Türk milletinin kötülüğünü isteyen, kötü niyetli birçok kesim bu ülkenin bölünüp parçalanması için küresel güçlerle hareket ediyor” dedi.
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve beraberindeki heyet, Samsun DSP İl Başkanlığı binası açılışı için bugün Samsun’a geldi. DSP Genel Başkanı Aksakal, Samsun DSP İl Başkanlığı önünde otobüsün üstüne çıkarak vatandaşlara seslendi. Aksakal, içeriden ve dışarıdan Türk milletinin kötülüğünü isteyen ve ülkenin parçalanması için küresel güçlerle beraber hareket eden kötü niyetli bir kesim olduğunu ifade etti.

“İçeriden ve dışarıdan birçok kesim dış güçlerle hareket ediyor”
Türkiye Cumhuriyeti’nin içeriden ve dışarıdan birçok bölücü güçle mücadele ettiğini dile getiren Önder Aksakal, “Bugün burada Demokratik Sol Parti Samsun İl Başkanlığı’nın yeni il binasını, güvercin yuvasını açmak üzere toplandık. Büyük Atatürk gençliğe hitabesinde bunları açık seçik tespit etmiş, ‘Dahili ve harici bedhahların olacaktır’ demişti. Ne demek bedhah? Başkasının kötülüğünü isteyen, kötü kalpli demek. Nitekim bugün hem içimizden hem de dışarıdan asil Türk milletinin kötülüğünü isteyen, kötü niyetli birçok kesim bu ülkenin bölünüp parçalanması için küresel güçlerle hareket ediyor. Bunu hepiniz yakından gözlemliyorsunuz. Bir taraftan AB, bir taraftan ABD çeşitli terör örgütlerini de kullanarak ülkemizin istikrarsızlaştırılması için ellerinden gelen her türlü stratejiyi hayata geçirmekten çekinmiyor. 40 yıldır PKK terör örgütü ile mücadele ederken, bir yandan da devletin bütün kurumlarına sinsice yerleştirilmiş olan FETÖ yapılanmasının temizliğiyle uğraşıyoruz. Kaç yıl geçti, temizlemekle tükenmiyorlar. Hâlâ daha kripto unsurları kendilerini ustaca gizleyebiliyorlar. Ama hiç merak etmeyin, kadim Türk devletinin inançlı kadroları bunların hepsinin hakkından gelmeyi bilecektir” diye konuştu.
Vatandaşlara seslenen DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, daha sonrasında partisinin il binasının açılışını gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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