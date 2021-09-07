OMÜ öğrencilerinin projesine TÜBİTAK desteği

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği öğrencilerinin hazırladığı proje, TÜBİTAK tarafından desteğe layık görüldü.

OMÜ Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği öğrencilerinden Öznur Akyol ve Kutaycan Ağanoğlu'nun "Bor Karbür/Grafen Takviyeli Titanyum Hibrit Kompozitlerin Savunma Sanayi Amaçlı Üretimi" başlıklı projesi TÜBİTAK 2209B Sanayiye Yönelik Lisans Araştırma Projeleri Desteği Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

OMÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Araştırma Görevlisi Dr. Tuğba Mutuk'un danışmanlığında sanayi ortaklı olarak yürütülecek olan çalışmada, ayrıca proje sanayi ortağı olarak firma adına Doç. Dr. Mevlüt Gürbüz sanayi danışmanı olarak yer alacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.