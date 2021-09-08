‘Yutulabilir mide balonu’ ile fazla kilolardan kurtulmak mümkün

Küresel bir salgın olan fazla kilo ve obezitenin etkilerinin çok boyutlu olduğunu ifade eden Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Taner Akyol, yutulabilir mide balonu yöntemi ile sağlık sorunlarından kurtulmanın mümkün olabileceğini söyledi. Akyol, “Yutulabilir mide balonu diğer mide balonları gibi anestezi, ameliyat, endoskopi işlemi gerektirmeden kapsül şeklinde bir ilaç gibi su ile yutularak mideye gönderilir” dedi.

Obeziteyle mücadelede yeni gelişen teknikler hastalara umut olmaya devam ediyor. Yutulabilir mide balonu yöntemi hakkında bilgilendirmede bulunan VM Medical Park Samsun Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği’nden Uzm. Dr. Taner Akyol, uygulanan yöntemin sadece bir mide balonu yerleştirme işlemi olmadığını, uzmanlar tarafından desteklenen bir yaşam tarzı programı olduğunu belirtti.

Uzm. Dr. Taner Akyol, “Kilo vermenizi ve daha sağlıklı alışkanlıklar edinmenizi sağlamak için yapacağınız yaşam tarzı değişikliklerinde sizleri desteklemek üzere tasarlanan, 3 aşamalı 6 aylık bir tedavi paketi olan bu program, yeni beslenme ve yaşam tarzınıza yardımcı olan, ‘açlığınıza çare’ olmak üzere tasarlanan yutulabilir mide balonunu içerir” diye konuştu.



Kapsül şeklinde bir ilaç gibi yutuluyor

Uzm. Dr. Taner Akyol, “Yutulabilir mide balonu diğer mide balonları gibi anestezi, ameliyat, endoskopi işlemi gerektirmeden kapsül şeklinde bir ilaç gibi su ile yutularak mideye gönderilir” bilgilerini verdi.



Obezite sadece görünüşünüzü değil sağlığınızı da etkiliyor

Uzm. Dr. Taner Akyol, “Obezite; uyku apnesi, felç, kalp hastalıkları, anormal lipid profili, yüksek tansiyon, diyabet, pankreatit, kadınlarda düzensiz adet dönemi, kısırlık, artrit, damarlarda iltihaplanma, gut, akciğer hastalıkları, astım, pulmoner emboli, kanser; meme, rahim, kolon, özofagus, pankreas, böbrek, prostat kanseri, karaciğer hastalıkları; yağlı karaciğer hastalığı, siroz, safra taşları gibi birçok hastalığa neden olabiliyor” ifadelerini kullandı.



Mide balonu tokluk hissi veriyor

Mide balonunun, doyumu artırıp (tokluk) mide boşalımını geciktirerek ve her yemekte yenen gıda miktarını azaltarak kilo kaybına sebep olabileceğine dikkat çeken Uzman Dr. Akyol, “Tokluk hissi oluşturarak kriz ataklarında azalma sağlar, yemeğin midede daha fazla kalması sağlayarak atıştırma isteğinde azalmalar görülür. Geçici balon, geçici kilo kaybı demek değildir. 509 hasta üzerinde yapılan bir klinik araştırma, yutulabilir mide balonu kullanımı sonucu elde edilen ortalama kilo kaybının yüzde 95’inin takip eden 12 ay boyunca korunduğunu göstermiştir” şeklinde konuştu.



Yaşam tarzınızı ve bel ölçünüzü değiştirmeyi hedefleyin

Mide balonunun işlem sırasında doğal yolla yutulduğunu ve yaklaşık dört ayda doğal yollarla vücuttan atıldığını belirten Uzm. Dr. Taner Akyol, “Yaklaşık 16 hafta sonra balonun zaman ayarlı boşaltım valfi, otomatik olarak balonu boşaltacaktır. Sonrasında tuvalete çıktığınızda balon kendiliğinden çıkacaktır. Yutulabilir mide balonu programı ile yaklaşık 16 hafta sonra hastalar ortalama olarak 1015 kg ve vücut ağırlıklarının yüzde 1015’ini kaybederler. Program boyunca doktorunuz ve diyetisyeninizden devamlı destek alacaksınız. Fazla kilolarınız sağlığınız, görünümünüz veya duygularınız üzerine yapmış olduğu etkiler ile mücadelede hedefleriniz net olsun. Neyi başarmak istediğinizi belirleyin. Bu en sevdiğiniz elbisenin içine sığabilmek, dizlerinizdeki ağrıları azaltmak veya tip 2 şeker hastalığı gibi hastalık koşullarını düzenlemek için kullanılan ilaç sayısını azaltmak olabilir” diyerek sözlerini noktaladı.

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