Otomobil bariyerlere çarpıp ters döndü: 2 yaralı

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Samsun’da otomobilin bariyere çarpıp ters dönmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun’un Bafra ilçesi Sinop karayolu 54. kilometresi Lengerli mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Firdes K. idaresindeki 55 SK 377 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüj bariyerine çarpıp bariyerin üzerinde ters döndü. Kazada araç sürücüsü Firdes K. ile Mine K. yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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