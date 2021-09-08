Otomobil bariyerlere çarpıp ters döndü: 2 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otomobil bariyerlere çarpıp ters döndü: 2 yaralı

İHA

Otomobil bariyerlere çarpıp ters döndü: 2 yaralı

Samsun’da otomobilin bariyere çarpıp ters dönmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun’un Bafra ilçesi Sinop karayolu 54. kilometresi Lengerli mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Firdes K. idaresindeki 55 SK 377 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüj bariyerine çarpıp bariyerin üzerinde ters döndü. Kazada araç sürücüsü Firdes K. ile Mine K. yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsun'da bir eve silahlı saldırı
YEREL HABERLER Samsun'da bir eve silahlı saldırı
Çay ocağından çocuklara uyuşturucu satışı iddiasına polis baskını
YEREL HABERLER Çay ocağından çocuklara uyuşturucu satışı iddiasına ...
Selde sürüklenen tomruklar, Karadeniz'e yayılıyor
YEREL HABERLER Selde sürüklenen tomruklar, Karadeniz'e yayılıyor
‘Yutulabilir mide balonu’ ile fazla kilolardan kurtulmak mümkün
YEREL HABERLER ‘Yutulabilir mide balonu’ ile fazla kilolardan ...
Tan Sağtürk’ten dizi setine ‘yeşil ışık’
YEREL HABERLER Tan Sağtürk’ten dizi setine ‘yeşil ışık’
İkiztepe kazıları 9 yıl aradan sonra tekrar başladı
YEREL HABERLER İkiztepe kazıları 9 yıl aradan sonra tekrar başladı
Atakum BİLSEM'de eğitim-öğretim dönemi başladı
YEREL HABERLER Atakum BİLSEM'de eğitim-öğretim dönemi başladı
Bafra meclisi toplandı
YEREL HABERLER Bafra meclisi toplandı
Uyuşturucu ticaretinden 15 yıl ceza aldı
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticaretinden 15 yıl ceza aldı
Vali Dağlı’dan şampiyon sporcuya: “Hedeflerinizi büyük tutun”
YEREL HABERLER Vali Dağlı’dan şampiyon sporcuya: “Hedeflerinizi ...
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Sanat sahnesinin kapısı “Karışık Hisler” balesi ile açılıyor
YEREL HABERLER Sanat sahnesinin kapısı “Karışık Hisler” balesi ile ...
Samsun'da bin 181 kutu kaçak nargile tütünü ele geçirildi
YEREL HABERLER Samsun'da bin 181 kutu kaçak nargile tütünü ele ...
77 gram kokainle yakalanan 3 kişiye 22.5'er yıl hapis
YEREL HABERLER 77 gram kokainle yakalanan 3 kişiye 22.5'er yıl hapis
Çocuklarda okul kaygısı ile başa çıkma yolları
YEREL HABERLER Çocuklarda okul kaygısı ile başa çıkma yolları
Başkan Demir: “Parktek'leri kaldıracağız”
YEREL HABERLER Başkan Demir: “Parktek'leri kaldıracağız”
OMÜ öğrencilerinin projesine TÜBİTAK desteği
YEREL HABERLER OMÜ öğrencilerinin projesine TÜBİTAK desteği
Samsun'da 1500 çiftçiye 7,5 milyon liralık destek
YEREL HABERLER Samsun'da 1500 çiftçiye 7,5 milyon liralık destek
Öğrencilerden Başkan Doğan’a teşekkür
YEREL HABERLER Öğrencilerden Başkan Doğan’a teşekkür
Özdemir: "Önceliğimiz halkımızın yaşam standartlarını yükseltmek"
YEREL HABERLER Özdemir: "Önceliğimiz halkımızın yaşam standartlarını ...
DSP Genel Başkanı Aksakal: “İçeriden ve dışarıdan birçok kesim dış güçlerle hareket ediyor”
YEREL HABERLER DSP Genel Başkanı Aksakal: “İçeriden ve dışarıdan ...
OMÜ’den yeni öğrencilere sıcak karşılama
YEREL HABERLER OMÜ’den yeni öğrencilere sıcak karşılama
Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
Zabıta ekipleri raf ömrü geçen gıdalara el koydu
YEREL HABERLER Zabıta ekipleri raf ömrü geçen gıdalara el koydu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.