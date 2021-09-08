Mehmet Altıparmak: "Şu andaki lig liderleri ve sonuncular sunidir"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mehmet Altıparmak: "Şu andaki lig liderleri ve sonuncular sunidir"

İHA

Mehmet Altıparmak: "Şu andaki lig liderleri ve sonuncular sunidir"

Samsunspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, ilk 3 haftada oluşan lig tablosunun suni olduğunu ve ilerleyen haftada nelerin değişeceklerini göreceklerini belirterek, "Şu andaki lig liderleri ve sonuncular sunidir. Şu anda şampiyon ilan edilen 23 takımın, 56 hafta sonra ne olacağını hep birlikte göreceğiz" dedi.
TFF 1. Lig takımlarından Samsunspor’da Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, Samsunspor Yönetim Kurulu Üyesi Veysel Bilen, Genel Menajer Mustafa Aztopal, Samsunspor Basın Sözcüsü Ender Gür ve Genel Müdür Soner Soykan, basın mensupları ile Nuri Asan Tesisleri’nde bir araya geldi. Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ve diğer idareciler kulübün son durumu hakkında açıklamalarda bulundu.
Hafta sonu oynayacakları Ankara Keçiörengücü maçı hakkında konuşan Mehmet Altıparmak, "Bizde eski yeni oyuncu yok. Her şeyimizle maça hazırız. Biz tedbir almıyoruz. Sadece analiz yapıyoruz, incelemelerimizi yapıyoruz. Bizim ne yapacağımız önemli. Biz eğer kendi istediklerimizi sahaya yansıtırsak gerisi önemli değil. Rakip analizleri tabii ki yapılıyor. En önemlisi bizim oynayacağımız oyun. Sistemimizden vazgeçmeden, rakip kim olursa olsun, ismi ne olursa olsun aynı oyunumuzu oynamaya devam edeceğiz. Fırsat transferi bitti. Yabancı kontenjanı dolu. Bütün bölgelerimiz dolu. Bir fırsat da doğsa alabileceğimiz mevki kalmadı. Çünkü tüm mevkilerde yeterli sayıda oyuncumuz mevcut" diye konuştu.

"Oyuncular sistemin içine girecek, oyuncuya göre sistem yapmayacağız"
Maç kadrosunda kimlerin yer alacağını futbolcuların kendi performanslarının belirleyeceğini ifade eden Altıparmak, "Biz bu ligin markasıyız. Markalarda her zaman risk vardır. Nasıl ki Süper Lig’de marka dediğimiz takımları seyrettiğinizde görüyorsunuz. Geçen sene Fenerbahçe’yi seyredenler kızıyordu. Neden böyle oynuyorlar diyorlardı? 'Oynasın kaybetsin' deniyordu. Biz bu ligin markasıyız. Biz bu oyun sistemini oyamaya devam edeceğiz. Bazı maçlarda oyun olarak değil ama maçın belli sürelerinde 2. bölge yapabiliriz. 90 dakika boyunca önde oynayamayız. Bunların hepsi planlı. Biz hangi rakiple nasıl oynayacağımızı biliyoruz. Benim için isimler önemli değil. Takım ve sistem çok önemli. Oyuncular sistemin içerisine girecek. Biz oyuncuya göre sistem yapmayacağız. Bazı maçlarda oyunun içinde değişiklikler olacak ama tüm futbolcularım da biliyor. Kim iyiyse ve formdaysa o oynayacak" şeklinde konuştu.

"Şu andaki lig liderleri ve sonuncular sunidir"
İlk haftalarda göze çarpan takımların ligin ilerleyen haftalarında düşüş yaşayabileceğine dikkat çeken deneyimli teknik adam sözlerine şöyle devam etti:
"56 takım şampiyonluk adayı olarak bekledi. Ama bu lig böyle devam etmeyecek. Bu derenin ardından çok sular akacak. Şu anda şampiyon ilan edilen 23 takım, 56 hafta sonra neler olacağını hep birlikte göreceğiz. Önemli olan istikrar. Şu andaki lig liderleri ve sonuncular sunidir. Çünkü transfer yapanlar, geç hazırlananlar, sakatlığı çok olanlar, sistemi bulamayanlar, yönetimini bulamayanlar, hocasını bulamayanlar var. Bugün itibarıyla transfer bitecek. Artık herkes elindeki kadro neyse bununla devam edecek. Şu ana kadarkilerin hepsi suniydi. Bundan sonra herkes elindekini kullanacak. Görünen Eyüpspor gibi Tuzlaspor gibi Manisa FK gibi MKE Ankaragücü gibi ve BB Erzurumspor gibi takımlar her zaman bu ligin iddialı takımları. Şu anda Denizlispor ligin son sırasında, 14 yeni oyuncu aldı. Gençlerbirliği de birçok transfer yaptı. Lig daha çok değişecek. Her sene de yukarılara oynayan 1 sürpriz takım çıkar. Onun kim olacağını bilemiyoruz. Önemli olan biz ve bizim şampiyonluğumuz. Gerisi bizim için önemli değil."
Toplantıda ayrıca Veysel Bilen, Samsunspor’a katkı sağlamak adına her Samsunsporlunun forma ve kombine konusunda daha istekli olması gerektiğini vurguladı. Genel Menajer Mustafa Aztopal, kadrolarında bulunan Dja Djedje’nin Denizlispor ile anlaştığını, Ange Plumain’in de sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedileceğini belirtti.
Genel Müdür Soner Soykan ise 'Kadına Yönelik Şiddet' konusuna dikkat çekilmek amacıyla üretilen ve üzerinde 15 dilde, 'Kadına Şiddete Hayır' yazan mor formaların çok önemli bir sosyal sorumluluk projesi olduğundan bahsetti.
Basın toplantısı sorucevap kısmının ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

18 minik yazardan “Küçük Yazarlar Büyük Hikayeler” kitabı “Küçük Yazarlar Büyük Hikayeler” kitabı Başkan Demirtaş’a hediye edildi
YEREL HABERLER 18 minik yazardan “Küçük Yazarlar Büyük Hikayeler” ...
1999 yılındaki depremde sığındığı spor salonu hayatını değiştirdi
YEREL HABERLER 1999 yılındaki depremde sığındığı spor salonu ...
Geleneksel Sokak Oyunlarıyla Bilgisayar Bilimi
YEREL HABERLER Geleneksel Sokak Oyunlarıyla Bilgisayar Bilimi
FETÖ'den 7 yıl 1 ay hapis cezası alan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER FETÖ'den 7 yıl 1 ay hapis cezası alan şahıs ...
Samsun'da bir eve silahlı saldırı
YEREL HABERLER Samsun'da bir eve silahlı saldırı
Otomobil bariyerlere çarpıp ters döndü: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil bariyerlere çarpıp ters döndü: 2 yaralı
Çay ocağından çocuklara uyuşturucu satışı iddiasına polis baskını
YEREL HABERLER Çay ocağından çocuklara uyuşturucu satışı iddiasına ...
Selde sürüklenen tomruklar, Karadeniz'e yayılıyor
YEREL HABERLER Selde sürüklenen tomruklar, Karadeniz'e yayılıyor
‘Yutulabilir mide balonu’ ile fazla kilolardan kurtulmak mümkün
YEREL HABERLER ‘Yutulabilir mide balonu’ ile fazla kilolardan ...
Tan Sağtürk’ten dizi setine ‘yeşil ışık’
YEREL HABERLER Tan Sağtürk’ten dizi setine ‘yeşil ışık’
İkiztepe kazıları 9 yıl aradan sonra tekrar başladı
YEREL HABERLER İkiztepe kazıları 9 yıl aradan sonra tekrar başladı
Atakum BİLSEM'de eğitim-öğretim dönemi başladı
YEREL HABERLER Atakum BİLSEM'de eğitim-öğretim dönemi başladı
Bafra meclisi toplandı
YEREL HABERLER Bafra meclisi toplandı
Uyuşturucu ticaretinden 15 yıl ceza aldı
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticaretinden 15 yıl ceza aldı
Vali Dağlı’dan şampiyon sporcuya: “Hedeflerinizi büyük tutun”
YEREL HABERLER Vali Dağlı’dan şampiyon sporcuya: “Hedeflerinizi ...
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Sanat sahnesinin kapısı “Karışık Hisler” balesi ile açılıyor
YEREL HABERLER Sanat sahnesinin kapısı “Karışık Hisler” balesi ile ...
Samsun'da bin 181 kutu kaçak nargile tütünü ele geçirildi
YEREL HABERLER Samsun'da bin 181 kutu kaçak nargile tütünü ele ...
77 gram kokainle yakalanan 3 kişiye 22.5'er yıl hapis
YEREL HABERLER 77 gram kokainle yakalanan 3 kişiye 22.5'er yıl hapis
Çocuklarda okul kaygısı ile başa çıkma yolları
YEREL HABERLER Çocuklarda okul kaygısı ile başa çıkma yolları
Başkan Demir: “Parktek'leri kaldıracağız”
YEREL HABERLER Başkan Demir: “Parktek'leri kaldıracağız”
OMÜ öğrencilerinin projesine TÜBİTAK desteği
YEREL HABERLER OMÜ öğrencilerinin projesine TÜBİTAK desteği
Samsun'da 1500 çiftçiye 7,5 milyon liralık destek
YEREL HABERLER Samsun'da 1500 çiftçiye 7,5 milyon liralık destek
Öğrencilerden Başkan Doğan’a teşekkür
YEREL HABERLER Öğrencilerden Başkan Doğan’a teşekkür

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.