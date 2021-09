Mehmet Altıparmak: "Şu andaki lig liderleri ve sonuncular sunidir"

Samsunspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, ilk 3 haftada oluşan lig tablosunun suni olduğunu ve ilerleyen haftada nelerin değişeceklerini göreceklerini belirterek, "Şu andaki lig liderleri ve sonuncular sunidir. Şu anda şampiyon ilan edilen 23 takımın, 56 hafta sonra ne olacağını hep birlikte göreceğiz" dedi.

TFF 1. Lig takımlarından Samsunspor’da Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, Samsunspor Yönetim Kurulu Üyesi Veysel Bilen, Genel Menajer Mustafa Aztopal, Samsunspor Basın Sözcüsü Ender Gür ve Genel Müdür Soner Soykan, basın mensupları ile Nuri Asan Tesisleri’nde bir araya geldi. Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ve diğer idareciler kulübün son durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Hafta sonu oynayacakları Ankara Keçiörengücü maçı hakkında konuşan Mehmet Altıparmak, "Bizde eski yeni oyuncu yok. Her şeyimizle maça hazırız. Biz tedbir almıyoruz. Sadece analiz yapıyoruz, incelemelerimizi yapıyoruz. Bizim ne yapacağımız önemli. Biz eğer kendi istediklerimizi sahaya yansıtırsak gerisi önemli değil. Rakip analizleri tabii ki yapılıyor. En önemlisi bizim oynayacağımız oyun. Sistemimizden vazgeçmeden, rakip kim olursa olsun, ismi ne olursa olsun aynı oyunumuzu oynamaya devam edeceğiz. Fırsat transferi bitti. Yabancı kontenjanı dolu. Bütün bölgelerimiz dolu. Bir fırsat da doğsa alabileceğimiz mevki kalmadı. Çünkü tüm mevkilerde yeterli sayıda oyuncumuz mevcut" diye konuştu.



"Oyuncular sistemin içine girecek, oyuncuya göre sistem yapmayacağız"

Maç kadrosunda kimlerin yer alacağını futbolcuların kendi performanslarının belirleyeceğini ifade eden Altıparmak, "Biz bu ligin markasıyız. Markalarda her zaman risk vardır. Nasıl ki Süper Lig’de marka dediğimiz takımları seyrettiğinizde görüyorsunuz. Geçen sene Fenerbahçe’yi seyredenler kızıyordu. Neden böyle oynuyorlar diyorlardı? 'Oynasın kaybetsin' deniyordu. Biz bu ligin markasıyız. Biz bu oyun sistemini oyamaya devam edeceğiz. Bazı maçlarda oyun olarak değil ama maçın belli sürelerinde 2. bölge yapabiliriz. 90 dakika boyunca önde oynayamayız. Bunların hepsi planlı. Biz hangi rakiple nasıl oynayacağımızı biliyoruz. Benim için isimler önemli değil. Takım ve sistem çok önemli. Oyuncular sistemin içerisine girecek. Biz oyuncuya göre sistem yapmayacağız. Bazı maçlarda oyunun içinde değişiklikler olacak ama tüm futbolcularım da biliyor. Kim iyiyse ve formdaysa o oynayacak" şeklinde konuştu.



"Şu andaki lig liderleri ve sonuncular sunidir"

İlk haftalarda göze çarpan takımların ligin ilerleyen haftalarında düşüş yaşayabileceğine dikkat çeken deneyimli teknik adam sözlerine şöyle devam etti:

"56 takım şampiyonluk adayı olarak bekledi. Ama bu lig böyle devam etmeyecek. Bu derenin ardından çok sular akacak. Şu anda şampiyon ilan edilen 23 takım, 56 hafta sonra neler olacağını hep birlikte göreceğiz. Önemli olan istikrar. Şu andaki lig liderleri ve sonuncular sunidir. Çünkü transfer yapanlar, geç hazırlananlar, sakatlığı çok olanlar, sistemi bulamayanlar, yönetimini bulamayanlar, hocasını bulamayanlar var. Bugün itibarıyla transfer bitecek. Artık herkes elindeki kadro neyse bununla devam edecek. Şu ana kadarkilerin hepsi suniydi. Bundan sonra herkes elindekini kullanacak. Görünen Eyüpspor gibi Tuzlaspor gibi Manisa FK gibi MKE Ankaragücü gibi ve BB Erzurumspor gibi takımlar her zaman bu ligin iddialı takımları. Şu anda Denizlispor ligin son sırasında, 14 yeni oyuncu aldı. Gençlerbirliği de birçok transfer yaptı. Lig daha çok değişecek. Her sene de yukarılara oynayan 1 sürpriz takım çıkar. Onun kim olacağını bilemiyoruz. Önemli olan biz ve bizim şampiyonluğumuz. Gerisi bizim için önemli değil."

Toplantıda ayrıca Veysel Bilen, Samsunspor’a katkı sağlamak adına her Samsunsporlunun forma ve kombine konusunda daha istekli olması gerektiğini vurguladı. Genel Menajer Mustafa Aztopal, kadrolarında bulunan Dja Djedje’nin Denizlispor ile anlaştığını, Ange Plumain’in de sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedileceğini belirtti.

Genel Müdür Soner Soykan ise 'Kadına Yönelik Şiddet' konusuna dikkat çekilmek amacıyla üretilen ve üzerinde 15 dilde, 'Kadına Şiddete Hayır' yazan mor formaların çok önemli bir sosyal sorumluluk projesi olduğundan bahsetti.

Basın toplantısı sorucevap kısmının ardından sona erdi.

