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18 minik yazardan “Küçük Yazarlar Büyük Hikayeler” kitabı “Küçük Yazarlar Büyük Hikayeler” kitabı Başkan Demirtaş’a hediye edildi

İHA

18 minik yazardan “Küçük Yazarlar Büyük Hikayeler” kitabı “Küçük Yazarlar Büyük Hikayeler” kitabı Başkan Demirtaş’a hediye edildi

Türkiye’de farklı illerde yaşayan 18 ilkokul öğrencisi tarafından “Küçük Yazarlar Büyük Hikayeler” adlı kitap çıkarıldı.
18 farklı ilde yaşayan minik yazarlar kendi hikayelerini kaleme aldıkları örnek bir çalışmaya imza attı. Minik yazarlar, 23 Nisan’da başladıkları projeyi 4 ay gibi kısa sürede tamamladı. Minikler yazdıkları hikayelerden oluşan "Küçük Yazarlar Büyük Hikayeler" adlı bir kitabı çıkardı.
Samsun İlkadım Arı Burnu İlkokulu öğrencisi Beren Alya Demircan, arkadaşları birlikte yazdıkları hikâyelerden oluşan "Küçük Yazarlar Büyük Hikayeler" adlı kitabı İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş’a hediye etti. Başkan Demirtaş, “Küçük yazarın bu büyük başarısı gerçekten takdire şayan. Kitabı büyük bir zevkle okuyacağım” dedi.
Kitabı Başkan Demirtaş’ı makamında hediye eden Beren Alya Demircan, “Sen Üzülme Nilay” hikayesini de anlattı.

“Eğitime Yapılan yatırım geleceğe yapılmıştır”
Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan İllkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Genel bütçeden Milli Eğitime ayrılan paya baktığımız zaman eğitime verilen önemin ne kadar büyük olduğunu görüyoruz. Öğrencilerimiz bizim geleceğimizin teminatı, onları ne kadar kaliteli yetiştirirsek hiç kuşkusuz ülkemiz de geleceğinden emin bir şekilde varlığını sürdürecektir. Çocuklarımızın eğitimine yapılan yatırımın geleceğimize yapıldığını belirtmek istiyorum. Bu eser bizler için gelecekte unutulmaz bir anı olacaktır. Öğrencilerin yönlendirilerek bu şekilde ortaya güzel bir eser çıkarılmasına emeği geçen öğrencilerimizi de tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

“Bu başarıyı başkanla paylaşalım istedik”
Çocukları küçük yaşlarda yazma ve okumaya heveslendirmek açısından faydalı bir çalışma olduğunu ifade eden Beren Alya Demircan’ın annesi Yeliz Demircan ise, “Farklı öğrencileri ortak bir çalışma ile hikâye ve masallarını bir kitapta buluşturarak güzel bir eser ortaya çıktı. Bu başarımızı mutluluğumuzu başkanımızla paylaşalım istedik. Bizleri kabul ettikleri için kendilerine teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

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