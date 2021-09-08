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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uluslararası Anadolu'nun Geleneksel El Sanatları Sempozyumu ve Sergisi başladı

İHA

Uluslararası Anadolu'nun Geleneksel El Sanatları Sempozyumu ve Sergisi başladı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Cam Bölümü tarafından koordine edilen “Uluslararası Anadolu'nun Geleneksel El Sanatları; Sanatçı ve Zanaatkâr Buluşması Sempozyumu ve Sergisi” başladı.
Anadolu’nun kültürel mirasını yansıtan geleneksel el sanatlarını ve bu sanatları icra edenleri görünür kılarak farkındalık oluşturmak, iller arası geleneksel el sanatları alanında yapılan çalışmalarda ortak koordinasyonu sağlayarak diyalogu desteklemek ve her alandan yazılmış özgün akademik çalışmalara yer vermek amacıyla internet üzerinden çevrimiçi düzenlenen etkinliğe Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Batuk, UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi İsmail Demir adına Senem Özcan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Dr. Serkan Emir Erkmen, Saraciye Sanayiciler Derneği Başkanı Cemal Aydın, Sinop İl Kültür Turizm Müdürü Metin Süren, OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Tomak, OMÜ Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Tamer Aslan, OMÜ Sempozyum Sergi Komisyon Başkanı Doç. Dr. Tarık Yazar, kamu kurum yetkilileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

“Sanayileşmeyle unutulan kültürel değerlerimizin açığa çıkarılarak canlandırılması gerekiyor”
Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Tamer Aslan, açılışta sempozyumla ilgili bilgi verdi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Mehmet Nuri Ersoy’un kutlama mesajını paylaştı.
Ardından söz alan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Batuk, “Kültür, insan hayatının maddi, manevi unsur ve değerlerinden oluşuyor. Kültürü sadece geçmişten gelerek geleceğe aktarılan bir miras olarak düşünmek, onun geçmişte kalan, unutulan bir değermiş gibi algılanmasına yol açabilir. Bu modern dünyanın, küreselleşmenin getirdiği bir durum. Birbirine benzeyen, aynı türde, fabrikasyon ürünleri kullanıyor olmamız, aynı tarzda binalarda yaşıyor olmamız ister istemez düşünce tarzımızı, yaşamımızı etkilemiş durumda. Dünya genelinde tek tipe doğru gidiyoruz. Oysa ayrımcılığa gitmeden, bizi biz yapan değerleri ön plana çıkararak var etmediğimiz sürece bir önemimiz kalmaz. Kendimize özgü değerlerimizle dünya milletlerinin arasında yer almamızın bir anlamı olacaktır. Bu da diğer toplumlarla çatışacağımız anlamına gelmiyor. Tam tersine esas kaynaşmanın buradan sağlanması mümkün. Bu nedenle sanayileşmeyle unutulan, terkedilen özellikle el sanatlarının, kültürel değerlerin açığa çıkarılarak canlandırılması ve bunların öneminin topluma hissettirilmesi gerekiyor. Bu açıdan da bu tür sempozyumların, farkındalığı arttırması açısından son derece önemli olduğunu düşünüyorum” dedi.

“El sanatları toplumun dünden bugüne biriktirdiği teknik, tarihi ve kültürel değerleri yansıtıyor”
Dokumacılık gibi el sanatlarının, toplumun dünden bugüne biriktirdiği teknik, tarihi ve kültürel değerlerini yansıttığına dikkat çeken Rektör Yardımcısı Batuk, “El sanatlarıyla fabrikasyon ürünlere göre sayıca az ama çok daha orijinal ve kaliteli ürünler ortaya çıkıyor. Bu nedenle bu tür ürünlerin sanatsal yönlerinin ön plana çıkarılarak bu değerlerin gösterilmesi ve yaşatılması gerekiyor. Yapılan bir işlemede sadece ürünü değil; mitolojik, dini, tarihsel öğeleri birlikte görme ve değerlendirme şansımız oluyor. Kısacası el sanatlarıyla ortaya çıkan bir ürün, koskoca bir tarihi ve kültürü okuma fırsatı sunuyor” ifadelerini kullandı.
El sanatları ile ilgili yapılan tüm çalışma ve etkinlikleri önemsediklerini kaydeden Prof. Dr. Batuk, “Bu konuda toplumdaki farkındalığı arttıracak faaliyetlerin çoğaltılması ve sanatçıların desteklenmesi gerektiğinin farkındayız. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın da bu konuda değerli çalışmaları var. Üniversite olarak elimizden geleni yapmaya, gerekli desteği vermeye hazırız” şeklinde konuştu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Dr. Serkan Emir Erkmen, Saraciye Sanayiciler Derneği Başkanı Cemal Aydın, Sinop İl Kültür Turizm Müdürü Metin Süren, OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Tomak, OMÜ Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Tamer Aslan ve OMÜ Sempozyum Sergi Komisyon Başkanı Doç. Dr. Tarık Yazar da yetkili oldukları kurum ve çalışmaları hakkında bilgi vererek sempozyumun başarılı geçmesi temennisinde bulundu.
Akademisyen, somut olmayan kültürel miras taşıyıcıları, el sanatları dernekleri, araştırmacılar, sanatçı ve zanaatkârlarla geniş bir katılımcı kitlesini kapsayan sempozyum çeşitli oturum ve sergilerle 3 gün boyunca devam edecek.

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